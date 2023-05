Hledání trenéra v Plzni může ovlivnit nový majitel, mezi možnými adepty Svědík či Lavička

Důležitou součástí celého procesu, která ho ovlivňuje, je fakt, že Šádek hledá nového majitele či investora. Že tato klíčová otázka zůstává nevyřešena, může do jisté míry komplikovat námluvy s adepty na pozici, kterou Bílek uvolní. Nového kouče může odrazovat momentálně nejistá vize klubu, který před rokem slavil senzační titul a na podzim se prokousal do základní skupiny Ligy mistrů.

Osmačtyřicetiletý trenér má momentálně smlouvu do léta 2025, přičemž ta obsahuje klauzuli, která se má podle informací Sport.cz pohybovat okolo devíti milionů korun. V Uherském Hradišti pracuje dlouho, případná nová změna by pro něj mohla být motivací.

Hovoří se i zkušeném stratégovi Vítězslavu Lavičkovi, jenž je momentálně bez angažmá. „Něco je v jednání, ale konkrétní, s dovolením, být nechci. Snad jen: kdyby to vyšlo, bylo by to od nové sezony," řekl Sport.cz nedávno Lavička v rozhovoru, který byl k jeho šedesátinám. Ale nenaznačil, o jaký klub šlo. Oslovit ho měl také Hradec Králové, ale Východočechy měl odmítnout.

Dalším adeptem by mohl být kouč Bohemians Jaroslav Veselý, jenž s Klokany v této sezoně senzačně vyskočil do boje o poháry. Ti jsou zatím čtvrtí a statečně vzdorovali Slavii i v semifinále poháru, padli až v prodloužení.

Do hry by se mohla dostat i varianta se zahraničním trenérem, která by připadala v úvahu se vstupem nového majitele či investora z ciziny. Záleželo by na jeho představách.