GLOSA: Češi jsou zpátky na zemi. V Moldavsku nefungovalo skoro nic

Je rozhodně na místě se ptát: Proč se tak stalo? V pátek Češi excelovali s Polskem, byli v pohodě, plni sebedůvěry. Před sebou duel s outsiderem, který v pátek remizoval doma s Faerskými ostrovy. Nic, co by avizovalo podobný pád. Naopak do zápasu vstupovali plni sebevědomí a euforie.

Přesto převedli bezkrevný výkon, s absencí kreativity. Od první minuty bylo evidentní, že tenhle zápas bude průšvih. Souček a spol. se nedokázali přizpůsobit agresivitě nažhavených Moldavanů, do šestnáctky soupeře se pořádně dostali poprvé ve 23. minutě. První poločas byl až do šance Součka, který těsně před přestávkou nastřelil zblízka břevno, jedno velké nic.

Přesto vyběhla do druhé půle stejná jedenáctka. Trenér Jaroslav Šilhavý, který se perfektně trefil do sestavy proti Polsku, se k prvnímu střídání odhodlal až v 73. minutě. Před časem seděl dlouhé roky na lavičce v roli asistenta vedle legendárního kouče Karla Brücknera. Kdyby si na něj v Kišiněvě vzpomněl, musel sáhnout ke střídání ještě v průběhu prvního poločasu. Prostě se pokusit něco změnit, co by studený tým nakoplo, co by mu dalo nějaký impuls.