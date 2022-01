GLOSA: Hertl už San Jose přerostl, výměna by dávala smysl

Díky sobotnímu hattricku proti Philadelphii se Hertl vyšplhal už na sedmou příčku střelecké tabulky NHL s dvaceti góly. "Nebýt Tommyho, nemáme nic," přiznal po Hertlově show kouč Sharks Bob Boughner. A za pravdu mu dává i pohled na tabulku Pacifické divize. Nebýt Hertla, těžko by se Sharks drželi v kontaktu s postupovými pozicemi.

Někdejší buldozer Západní konference, který v roce 2016 postoupil až do finále Stanley Cupu, ale zažil dvě katastrofické sezony, kdy se mu play off obloukem vyhnulo. Mezitím z klubu zmizeli ikoničtí hráči a mentoři Joe Thornton, Joe Pavelski, Patrick Marleau... A s tím souvisí i Hertlův přerod do mnohem výraznější role v týmové hierarchii.