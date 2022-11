GLOSA: Hořava jako první volba? Sparta se snaží vybruslit, ale škobrtá u toho

Ne, není to pro Spartu krok vedle či stranou, protože Hořava je erudovaný odborník, který byl koneckonců v březnu blízko střídačce národního týmu. Být trochu chladnější hlava, dost možná by po minulé sezoně ani neodcházel, a místo kácení stromů by pořád stál na střídačce Sparty, která by nyní třeba nebyla u dna extraligové tabulky.