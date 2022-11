Hořava: Jsem hrozně překvapený! Bral jsem za hotovou věc, že je Sparta domluvená s Varaďou

Ale sám jste rád, ne? Chtěl jste se do Sparty vrátit, zase trénovat.

Jen jsem v žádném případě nečekal, že to bude takto. Bylo to už napůl prezentované, že to bude Venca. Nedá se nic dělat, ale takto se to stalo a takový je výsledek.

Co vás čeká jako první?

První, co je potřeba, tak abych měl kolegu. Pracuje se na tom, aby přišel Hans Wallson (56letý švédský kouč). Jakmile dorazí, tak se budeme domlouvat co a jak dál. Hlavně to bude z tréninku do tréninku, bude to o každodenní práci a jedině ta může současnou situaci zlepšit. A já doufám, že se nám to postupně podaří.

Jak tedy Spartu vyléčit?

Je těžké to hodnotit. Když se někomu nedaří a není v pohodě, tak to poznáte na detailech a prvcích. Situace je, jaká je, ale je velká škoda, že se tak zkušené mužstvo do toho dostalo dva roky po sobě.

Dá se říct, že horší už to být nemůže. A že změnou trenéra přijde potřebný impuls.

Je ale otázka, aby ten impuls nebyl krátkodobý, ale aby to bylo dlouhodobějšího rázu. Aby to zlepšení šlo den po dni, aby bylo viditelné a diváci pak ocení, že tam hráči na ledě nechávají všechno. Tak by to bylo fajn. Ale kdyby mělo jít jen o dva tři zápasy a pak to být zase samé, tak by to nebylo dobré.

Přijdou hráčské změny?

Lehce jsme to naťukli, že se to bude řešit. Nedá se to dělat hned takhle při příchodu, ale určitě k tomu dojde. Nejdřív okoukneme, v jakém je to stavu, a pak se něco určitě stane.

K týmu se připojíte ve čtvrtek. Proč už ne při středečním zápase v Třinci?