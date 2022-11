Konec dohadů! Sparta už má trenéra, asistent přichází ze Švédska

„Máme za sebou hodně náročné vyjednávací období. Ač si to Miloš možná nemyslí, pro nás byl od začátku volbou číslo jedna. Do Sparty patří, k týmu se připojí ve čtvrtek. Dohodu s jeho kolegou právě finalizujeme. Jeho jméno oznámíme hned, jak se domluvíme," uvedl sportovní ředitel Petr Ton.

Hořava neskrývá překvapení, že takřka nekonečná sága nakonec dostala tečku v podobě jeho jmenováním sparťanským koučem. „Bral jsem jako hotovou věc, že jsou domluvení s Vencou. Bylo to tak i napůl prezentované. Nedá se nic dělat, ale takto se to stalo a takový je výsledek. Ale nečekal jsem, že to bude takto. To v žádném případě," řekl Hořava v rozhovoru pro Sport.cz.

„Není to tak, že by se mi do Třince nechtělo, ale je potřeba zařídit hromadu věcí. To by bylo ze dne na den a zase nejde o život, je potřeba to mít trošku připravené," prohlásil Hořava.