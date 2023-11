GLOSA: Jméno nového trenéra je třeba znát co nejdřív, čeká na něj spousta úkolů

Při všech útrapách, které především závěr Šilhavého panování u týmu provázely, může nyní již bývalý kouč nabídnout výsledky. Dva postupy na Euro, na prvním z nich průnik až do čtvrtfinále, vyšvihnutí do elitní skupiny Ligy národů. To není úplně málo. Na druhou stranu nejvíc bolela další neúspěšná kvalifikace o mistrovství světa, poté i pád zase do béčkové úrovně v Lize národů.