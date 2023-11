Překvapení, nevídané. Svým způsobem to má koule, říkají experti o rezignaci Šilhavého

„Jsem překvapen. Svým způsobem to má koule. Samostatný postup je úspěchem, ale některé nominace, tlak na trenéra z řad novinářů i expertů. Stále jsme nemohli najít schéma, jaké chce národní tým hrát. Pak další extempore s reprezentanty na diskotéce v Olomouci. Je to pro mě ale šok,“ netajil někdejší mládežnický reprezentant David Kobylík.

„Za mě trpký konec po postupu. Už před minulým Eurem něco takového o změně probíhalo, ale český tým pak předvedl dobrý výkon, byl ve čtvrtfinále. Teď je situace trochu jiná. Sice se postoupilo, ale kauz bylo hodně, a to je možná jeden z důvodů, proč trenér končí,“ pravil Heinz.

„Jsem překvapen, protože být trenérem, vychutnám si postup s otazníky a nechal bych vše na výkonném výboru či předsedovi FAČR, aby se oni potili nad tím, co se stane. Na jednu stranu jim teď Šilhavý ulehčil, na druhou ukázal charakter,“ přemítal Kobylík.

Výkonný výbor se sejde hned v úterý, jak ale naznačil šéf českého fotbalu Petr Fousek naznačil, jméno nového trenéra známo ještě nebude. O budoucnosti hlavního kouče se jednalo už v říjnu, tehdy padlo řešení v podobě smlouvy do konce listopadu s prodloužením v případě, že budou obě strany souhlasit. Šilhavý ale rozhodl předčasně.

A koho by si přál? „Mám kandidáta Víťu Lavičku. Proslýchá se, že sice už moc nechce trénovat, že se zpět do toho řemesla nežene, ale viděl bych ho tam. Klidně i Martina Svědíka a pak další mladé trenéry jako asistenty. To je pro mě varianta číslo jedna. Samozřejmě nevím, jak přemýšlí vedení FAČR, ale Lavička prošel reprezentacemi, byl v zahraničí, vedl Spartu a je podle mě připraven převzít národní tým,“ říká Kobylík na adresu současného šéfa sparťanské akadamie.