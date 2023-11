Šilhavý po postupu: Nepokračuju! Kuchta přispěchal s vyjádřením

Šilhavý dovedl národní mužstvo podruhé na mistrovství Evropy, na tom prvním s ním došel do čtvrtfinále, na tom druhém už nebude. Přiznal, že rozhodl tlak, který jeho i celý tým svíral v podzimní části kvalifikace. „Tlak byl enormní. Někdy jsem to ani nechápal. I to rozhodovalo,“ uvedl Šilhavý, který se na šampionát do Německa podívá jako divák. „Přijedeme kluky povzbudit,“ avizoval.