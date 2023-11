GLOSA: Možná přijde i kouzelník. Niklův konec v Budějovicích vlastně nepřekvapuje

Revoluce ano, ale jen napůl. Že to zní bizarně? Fotbalové České Budějovice to udělaly přesně takhle. Rovnocenný trenérský tandem Marek Nikl & Tomáš Zápotočný se rozdělil: první v Dynamu končí, druhý pokračuje. Čistě mimochodem poslední tým ligy sáhl ke změně dva dny před žhavou bitvou na Slavii. Ovšem pokud sledujete dění v černobílém klubu dlouhodobě, sotva vás to mohlo překvapit.

Foto: Václav Pancer, ČTK Trenér Marek Nikl v Českých Budějovicích skončil, zato jeho parťák Tomáš Zápotočný u týmu zůstává.

Článek Budějovický boss Vladimír Koubek si minulé pondělí v budějovické aréně sedl za stůl pokrytý nažehleným ubrusem a na besedě s fanoušky vykládal: „Řešíme všechno v klidu, nepanikaříme, nejančíme. Neděláme ukvapená rozhodnutí. Co bych získal tím, kdybych současné trenéry odvolal? Nechceme jít tou cestou, která je v Čechách běžná.“ Dynamo vážně nejde běžnou cestou. Na řešení výsledkové krize (čtyři zápasy po sobě bez výhry a vstřeleného gólu) mělo celou reprezentační pauzu, ale změnu nepochopitelně udělalo až na jejím konci. FORTUNA:LIGA Poslední tým ligy sáhl ke změně. Nikl končí, Zápotočný zůstává I když, změnu… Tohle slovo v budějovickém podání dostává nový význam: z trenérského dua se po roce fungování oddělila jedna polovina (Nikl), druhá polovina (Zápotočný) zůstává. Znamená to, že – zjednodušeně řečeno – Nikl pracoval špatně a Zápotočný dobře? Z jednoho suchého odstavce na klubovém webu to nevyčtete. Mnohem víc se tam dozvíte o chystané prohlídce nejznámějšího budějovického pivovaru, kam příští týden půjdou permanentkáři s hráči. ℹ️ | Vedení klubu se dohodlo na ukončení spolupráce s trenérem Markem Niklem.



▶️ https://t.co/VSnGQKrG6J pic.twitter.com/fT5lv7m3H1 — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) November 23, 2023 Příznivci Dynama zkrátka dostanou všechno, pestrá mozaika příběhů z posledního roku připomíná bláznivou normalizační estrádu Možná přijde i kouzelník. Brutální zákrok budějovické ochranky proti fanouškovi Jablonce, zvláštně načasovaný a dosud nevysvětlený vyhazov klíčového záložníka Jakuba Hory a teď nevšední polovýměna trenérů. Zkrátka ode zdi ke zdi, chybí už jen ten kouzelník. Nikl na rozloučenou přidal tři věty, přičemž nejvýmluvnější byla poslední: „Víc to komentovat nebudu.“ Podobně na záznam mluvila i další jména, která v posledních pár letech z Budějovic odcházela. A nešlo jen o lidi od áčka a jeho okolí: výčet těch, kteří Dynamu zamávali během éry majitele Koubka, svojí délkou připomíná telefonní seznam. Na začátku bývá nadšení a vzletná slova, na konci deziluze a pachuť. Výsledkem popsaného mixu je stagnace, áčko Dynama se neposouvá. V podzimní lize bylo nejvýš dvanácté a minulý týden narazilo v osmifinále MOL Cupu. Ve vyhlášené akademii (třeba budějovická devatenáctka je v dorostenecké lize druhá) i u ligového týmu najdete srdcaře a lokální patrioty, o jejichž zápalu a nasazení nepochybujete, přesto se nemůžete zbavit dojmu, že se o tuhle značku vlastně bojíte. A že se na útulném stadionu u Vltavy může už v příští sezoně hrát druhá liga. Ale třeba konečně přijde kouzelník… FORTUNA:LIGA Rozpaky u posledních Budějovic. Zarazila mě jedna věc, přiznal Rada