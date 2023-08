GLOSA: Nový stadion by měl Hradci přihrát prestiž i body

Je dobře, že byla aréna ve stavu, kdy se v ní mohlo hrát. Pokud by došlo na temný scénář, že by Východočeši museli celý podzim dojíždět do Plzně, uškodili by to nejen jim samotným, ale i image celé ligy. Všechno nefungovalo na jedničku, problémy s elektřinou možná leckoho vystrašily, ale průšvih nenastal. V Hradci mají dva týdny na dodělávky, aby další domácí utkání se Zlínem proběhlo ještě hladčeji.