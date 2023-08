Můžete to posr... jen vy! slyšel Weber před premiérou. Obrovská odměna pro všechny, zářil

Kolikrát jste před zápasem slyšel, že musíte vyhrát?

Nespočetněkrát, slyšel jsem to od čtvrtka. (Sportovní ředitel klubu) Jirka Sabou mi říkal, že teď už to můžeme posr... jen my. Ale všichni lidé kolem stadionu odvedli nadlidskou práci, jsem rád, že jim to hráči vrátili. Ale snažili jsme se to nepřenášet na hráče. Až mě překvapilo, jak jsme to zvládli, přeci jen nemáme úplně zkušené mužstvo. Před měsícem jsem říkal, že zkušení hráči jako Pilař a Krejčí nepodlehnou atmosféře, ani jsem netušil, jak na má slova dojde. Teď se to potvrdilo.

Hradec Králové se konečně dočkal nového stadionu. Votroci ho pokřtili výhrou nad Českými BudějovicemiVideo : Kristýna Kupcová, Jiří Lizec

Někteří fanoušci měli plakali. Zaregistroval jste to?

I náš kustod Aleš Kobr brečel. Pro něj i další kluky, kteří jsou tu několik let, nebo hradecké fandy to byl velký den. Plně tomu rozumím. Jsem rád, že hráči dali všem takový dárek.

Jak jste prožíval celý den?

Schoval jsem se. Mám tu návštěvu, přijely za mnou vnučky. Jedna je tříletá, ještě tomu moc nerozumí, takže když viděla trénink, myslela si, že je to tenis. Pořád se ptala, kde jsou balony. Odpoledne jsem byl doma, vyčistil jsem si hlavu, tam jsem na všechno na chvilku zapomněl.

Pracoval jste s hráči nějak speciálně?

Mužstvo je pracovité, spíš jsme ho snažili zklidnit. Říkal jsem klukům, aby nečetli noviny. Trochu nás znervózňovalo, když se psalo, že se může jezdit do Plzně. Já se k tomu snažil nevyjadřovat, ale oprostit se od toho. Chválím hráče, že to dokázali taky. Byli jsme tady na prvním tréninku, byl tu ještě šrumec, kluci se dívali, kde budou sedět manželky a přítelkyně. Člověk se tomu zasměje, ale pak jsme si v kabině řekli, že už všechno viděli, tak ať to hodí za hlavu a jdeme hrát fotbal. Klobouk dolů, jak to zvládli.

Podržel vás brankář Pavol Bajza, který za bezbrankového stavu předvedl dva výborné zákroky. Pochválíte ho?

Ano. Tam se lámal chleba. Kdybychom prohrávali, rvali bychom se, ale bylo by to daleko složitější. Brejkoví hráči Budějovic by nám způsobili daleko víc nepříjemností. Bajzovy zákroky a první gól byly zlomové momenty. Hlavně v první půli se hrálo nahoru dolů, mohlo to skončit klidně 5:3.

První gól na nové stadionu vstřelil Daniel Vašulín. Bylo to téma před utkáním?

Ne. Snažili jsme se sázet na týmovost. Nebylo důležité, jestli dá gól Petr nebo Pavel. Nebavili jsme se o tom a nemysleli na to.

Václav Pilař dal gól z penalty, kterou kopal, i když byl sám faulován. Byl určený, nebo to vyplynulo z euforie a stavu?

Byli určení tři hráči. Krejda (Krejčí) byl určený jako první, ale kvůli problémům se svalem odstoupil. Pak byli Kodeš s Pilkou. Kdyby byl jiný stav, asi by šel kopat Kodeš. Ale takhle to asi mělo být, lidé na to čekali. Stav to umožňoval.

Dokážete říct, jak moc vám nový stadion pomůže a kolik třeba může přinést bodů?