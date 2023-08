Takové penalty ne, pochybení sudího, mají jasno experti. Co říkají Pilař a sám rozhodčí?

Řeč je o momentu z 54. minuty, kdy došlo ke kontaktu Pilaře a českobudějovického Pavla Osmančíka. „Byl to nešikovný skluz, který původně nešel do hráče. Osmančík dojel dál. Pilař si počkal a vidíme pohyb jeho pravé nohy, aby ke kontaktu došlo. Spíš protihráče přišlápne a za mě bychom takové penalty pískat neměly," zdůrazňuje Rosa.

A teď pohledy samotných aktérů. „Byl jsem o penaltě stoprocentně přesvědčený. Myslím, že jsem to udělal šikovně. Asi jsem už nemohl ohrozit branku, ale soupeř mi trefil nohu. Říkám můj pocit, ještě jsem situaci neviděl a musím se podívat. Nečekal jsem, že rozhodčí půjde vše zkoumat k videu. Třeba to pak tam vypadá jinak, ale v té rychlosti jsem měl jasno," popisoval na pozápasové tiskové konferenci Pilař.

„Nařídil jsem pokutový kop za podražení a videorozhodčí mě zavolala na intervenci, že podle jejího názoru to pokutový kop není. Poté, co jsem se podíval, jsem pokutový kop ponechal, protože Pilař si pokopl míč, obránce míčem nezahrál a Pilař, když chtěl došlápnout na zem, šlápnul na nohu obránce, jenž tím útočícího hráče podrazil," vysvětlil pro O2 TV sám Černý.

„Pokud je tohle podražení, tak se nám to nedaří hodnotit na všech stadionech stejně, což je škoda," reagoval Kalivoda. „Je škoda, když takhle rozhodneme. Dáváme signál hráčům, že se o podobné věci mají pokoušet více. Za mě je to pochybení sudího. I když máme video, tak takovou penaltu odpískáme. Nepřál bych si, aby se to stalo trendem," dodává Rosa.