GLOSA: O bronzovém pokladu na konci duhy a vůli Špotákové, která je víc než věk

Zdraví je obzvlášť u oštěpu, kdy se tělo dostává občas do velmi nepřirozených poloh, často limitujícím faktorem a Špotáková to pocítila mnohokrát. Achilovky, loket, zlomenina v noze krátce před olympiádou… Přesto se vždy dokázala vrátit. Tady totiž rozhoduje klíčový element její úspěšnosti – psychická odolnost a vůle.

Však si vezměte sobotní finále. Bojujete s teenagerkami, které by mohly být vašimi dcerami, máte za sebou pět pokusů, které, ač se to lajkovi nemusí zdát, seberou dost sil. Přesto Špotáková zmobilizovala všechnu energii a zahodila oštěp dostatečně daleko, aby o pár desítek sekund později mohla emotivně slavit v objetí se svými syny.

Však „mat šestým tahem“ dala všem soupeřkám už před čtrnácti lety na olympiádě v Pekingu. Co na tom, že tehdy házela o deset metrů dál, emočně si mnichovský příběh v mnohém nezadal s jejími slavnými triumfy. Možná to bylo naposledy, ale to teď možná najisto neví ani sama Špotáková. Na přemýšlení a hledání všech pro a proti bude mít ještě dost času.