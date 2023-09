GLOSA: Pane Hadamcziku, zameťte si před vlastním prahem

Taky by se mi jako Aloisi Hadamczikovi tuze líbilo, kdyby tuzemská juniorská hokejová extraliga měla takovou kvalitu, že bude ročně produkovat několik talentů, kteří by rovnou mohli hrát seniorskou nejvyšší soutěž. Ovšem vyjádření prezidenta svazu, ať mladí hráči neodchází do ciziny a zůstávají doma a hrají před zraky svých prarodičů, je totální úlet.

Foto: Vlastmill Vacek, Sport.cz Alois Hadamczik za své výroky sklidil pobouřené reakce.

Článek Ponechme stranou dohady, zda Hadamczikem navržené a výkonným výborem svazu schválené rozšíření extraligy juniorů o dva týmy na 16 zvýší konkurenci a kvalitu soutěže. Alfou a omegou jsou stejně kvalitní tréninky vedené vzdělanými a dobře placenými trenéry. Tohle všechno si uvědomuje i Hadamczik a nelze s ním než souhlasit. Aby ale muž číslo 1 tuzemského hokeje doporučoval těm nejtalentovanějším mladíkům nechodit do špičkových kanadských juniorek nebo těch ve Švédsku a Finsku, je scestné. Proč by, proboha, měli zůstávat doma? Aby pomáhali zlepšovat své spoluhráče na úkor svého růstu? Reprezentace Agenti tvrdě pálí do Hadamczika: Hráči musí koukat na sebe, ne na dobro svazu Hadamczik tvrdí, že je spousta agentů, kteří místo aby českému hokeji pomáhali, raději své „koně“ posílají ven. Tak zde pár vybraných fakt. Je stejným škůdcem českého hokeje jako agenti i asistent trenéra reprezentační osmnáctky Richard Žemlička, když svého 17letého syna Richarda nechal před sezonou jít hrát dorosteneckou ligu do Finska? Je stejným škůdcem ještě v minulé sezoně asistent reprezentačního kouče Jalonena a někdejší člen výkonného výboru svazu Libor Zábranský, když svého času poslal syna Libora do kanadské WHL? A co další legendy českého hokeje Jaroslav Špaček a Robert Reichel, jejichž potomci v teenagerovském věku rovněž šli rozvíjet svůj talent do zámoří? Je škůdcem zdejšího hokeje i Alois Hadamczik? Proč jeho vnukové Filip Hadamczik a Marcel Barinka kdysi jako mladíci zamířili do Švédska a akademie Salcburku resp. do kanadské QMJHL? Alois Hadamczik by si měl zamést před vlastním prahem. Reprezentace Hadamczik vzkazuje mladým: Kluci, zůstaňte doma, budou na vás chodit děda a babička! Chce limit pro cizince