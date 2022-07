GLOSA: Potlesk pro ruskou hvězdu. Kasatkinová ukázala odvahu a sílu jít proti Putinovu režimu

O to větším šokem pro ruský tenisový svaz (a nejen pro něj) bylo, když promluvila o své sexuální orientaci. "„Ano, mám vztah se ženou. Nemám tušení, kdy už tohle téma přestane být v Rusku tabu. Je to těžké, ale nemá smysl se s tím dál skrývat," uvedla rodačka z Toljatti.

Mimochodem, v Rusku už devět let platí zákon, jenž zakazuje šířit zprávy a informace o homosexualitě mezi nezletilými, který by měl v brzké budoucnosti nabýt globálního charakteru. "Nechci a nebudu žít v kleci, to nemá cenu. Chci žít v míru sama se sebou, to je to nejdůležitější," vyjádřila své pocity Kasatkinová, která již řadu let žije a trénuje ve Španělsku.