GLOSA: Prosím všechny ruské sportovce, aby pomohli zastavit válečné běsnění

Ruská vojenská agrese vyhnala ze země už přes milion Ukrajinců. Matky s dětmi opustily domovy a prchají kamkoli, kde se nestřílí a nepadají bomby. A do ukrajinské armády mezitím rukují sportovci, kteří měli v těchto dnech usilovat o vítězství úplně jinde. Třeba v závodech Světového poháru.

Do války narukoval biatlonista Dmytro Pidručnyj, který ještě před dvěma týdny reprezentoval Ukrajinu na olympiádě v Pekingu. Zbraň do ruky vzala také Julia Džymová, členka zlaté ukrajinské biatlonové štafety z olympiády v ruském Soči. Proti agresi, kterou rozpoutal šílený diktátor Putin bojují v Kyjevě ukrajinští boxeři Vitalij a Vladimír Kličkové.

A sportovci za svou vlast také umírají. Devatenáctiletý biatlonový talent Jevhen Malyšev, jednadvacetiletý fotbalista akademie klubu Karpaty Lvov Vitalij Sapyla, hráč druholigového FC Hostomel Dmytryj Martyněnko, nejlepší střelec soutěže. To jsou jen tři jména. Mrtvých je a bude ale mnohem více. Na obou stranách.

Věřím, že podobně smýšlejí i mnozí další Rusové, kteří mají to štěstí, že mohou vykonávat svou práci v demokratickém světě. A chci je poprosit, aby nemlčeli. Aby se netvářili, že jich se to netýká, že důležitější jsou pro ně body, výhry a trofeje. Tvrzení, že politika do sportu nepatří v těchto dnech neobstojí.