GLOSA: Reprezentační alibismus. Co když kritizujcí „pseudoexperti“ nejsou daleko od pravdy?

Vždyť ihned po nalosování soupeřů do skupiny E muselo všem hned být jasné, že cokoliv jiného než postup prostě nepřipadá v úvahu. Z prvního koše národní tým vyfasoval poměrně schůdné Polsko, a další soupeře bychom, při vší úctě k nim a faktu, že mezinárodní kopaná se neustále vyrovnává, měli povětšinou přehrávat. „Nechci nikoho podceňovat, ale nemůžeme mít jiný cíl než postoupit. Zkazit si to případně můžeme jen sami,“ tvrdil krátce po dokončení losu sám Fousek.

Jenže scénář s pracovním názvem „samokažení“ se po dvou bodových ztrátách v úvodních čtyřech utkáních jeví jako až děsivě možný. Postupovou pozici, jíž momentálně okupují, budou totiž Šilhavého svěřenci muset hájit ve dvou venkovních utkáních, a to na nezáviděníhodně horké půdě v Albánii a také v Polsku, kterému po zpackané první polovině kvalifikace doslova půjde o krk.

I proto je naprosto legitimní uvažovat o tom, jestli je Jaroslav Šilhavý tím pravým mužem na lavičce národního týmu. Ona totiž jak bezgólová remíza v Moldavsku, tak ta poslední s Albánií (1:1) s sebou mimo jiné nesou cejch dosti prapodivných (ne)střídání. Každý by se snad rád dozvěděl pravý důvod toho, proč v prvním případě zůstala mdlá základní jedenáctka 70 minut beze změn a celou dobu zůstal trpět na střídačce křídelník Václav Černý, mistr nečekaných řešení s nejlepší formou v tehdejším výběru? Proč šel tentýž hráč s Albánií z placu jako jeden z prvních, když byl asi největší hrozbou českého týmu a střelcem naší jediné branky? Či z jakého důvodu nešel v posledním duelu do hry dříve například Ondřej Lingr, který ještě v dresu Slavie tolikrát dokázal, že jako žolík funguje parádně?

Jenže tiskové konference kouče reprezentace, na rozdíl od například ligových kolegů, nepřináší odpovědi. Přitom když například trenéru Pardubic Radoslavu Kováčovi nevyšla střídání v nedávném duelu se Slováckem, bez okolků chybu přiznal. V kontrastu vzpomeňme na to, jak o nenasazení Černého v Moldavsku Šilhavý řekl pouze: „To si ještě vyhodnotíme v dalších dnech:“

Dva dny po výroku o „pseudoexpertech“, který rozdělil fanoušky na dva tábory, přišla od Fouska paradoxně výzva k jednotě. Předseda na stránkách FAČR apeluje na to, aby se fotbalový národ semkl a podpořil reprezentanty v klíčových bojích o účast na evropském šampionátu. Což o to, snaha, aby fanoušci drželi národnímu týmu neustále palce, je samozřejmě pochopitelná. Ale stejně pochopitelné je jejich nutkání ptát se, zdali čeští fotbalisté jednoduše nemají na víc, než zisk pěti bodů z utkání s Moldavskem, Faerskými ostrovy a Albánií. Jelikož mám za to, že vzhledem k síle kádru a kvalitě jednotlivců jednoznačně mají, jsem asi také „pseudoexpertem“…