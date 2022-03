GLOSA: Rusko je stále pořadatelem hokejového MS. IIHF ostudně kličkuje

Jediné, na co se IIHF zatím se šampionátem v roce 2023 zmohla, je kratičký odstavec v souhrnné zprávě ze svého víkendového jednání. "S ohledem na pokračující situaci a dalekosáhlé důsledky války na Ukrajině považuje Rada IIHF za obtížné uspořádat mistrovství světa v roce 2023 v Rusku. Zatím probíhají všechny potřebné analýzy, Rada IIHF přijme konečné rozhodnutí ohledně šampionátu na svém příštím zasedání."

Snad můžeme být vděční, že hokejoví bossové už změnili svou rétoriku, protože první dny války nazývali dění na Ukrajině "událostmi", nicméně bych si dovolil jejich současné vyjádření alespoň v jednom slůvku poopravit. Místo anglického výrazu "difficult - obtížný" by se mělo napsat "impossible - nemožný".

A neumím si představit, že by sem za rok jiné týmy přijely, jako by se nic nestalo, a třeba přihlížely, jak v průběhu turnaje Rusové tradičně velkolepě oslaví 9. května svůj "Děň Pobědy" - tedy "Den vítězství".

Ano, IIHF možná ještě nemá náhradu, kdo mistrovství místo Rusů převezme - rýsují se varianty, že by to bylo Švýcarsko, které o turnaj přišlo v covidovém roce 2020, či by Česko pořadatelství svého MS o rok posunulo - i tak měl od hokejových bafuňářů přijít nekompromisní ortel.