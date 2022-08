GLOSA: Slavia ukázala, jak velkým týmem umí být. Ševčíka potřebuje jako lídra

Postup do základní skupiny Konferenční ligy byl pro fotbalovou Slavií nutností, leckdo ho bral i jako povinnost. Sešívaní se na cestě do hlavní fáze třetí evropské soutěže ale pořádně zapotili, možná víc, než sami čekali. Důležitý průnik mezi dvaatřicítku mužstev, mezi nimiž figuruje i Slovácko, přináší do Edenu uklidnění, úlevu a také kladné a negativní poznatky.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Slavia slaví postup do Konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Sport.cz

Článek Slavia ukázala ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová, jak velkým týmem umí být. Vytáhla vlastnosti, které si situace žádala. Hrála kurážně, s nadšením, přidala i kvalitu. Potvrdilo se, jak se hráči umí v magické atmosféře v natřískaném Edenu vyždímat. Byl to další působivý zážitek. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že červenobílí měli i štěstí. Za bezbrankového stavu v odvetě přežili tři velmi dobré příležitosti Rakówa. Unikli ještě větší šlamastyce, kdoví, jak by s nimi nepříznivý stav zatřásl. Sestřih utkání Slavia - RakówVideo : O2 TV Sport Nicméně parta trenéra Jindřicha Trpišovského prokázala psychickou odolnost, měla v sobě válečnictví, což je atribut, který jí někdy schází. Slavia si potřebuje stejný zápal přenést i do ostatních zápasů, zejména venku. První duel v Čenstochové byl v tomto směru odstrašujícím příkladem. Konferenční liga Trpišovský chce do Irska a věří, že Sor zůstane Zafungovala týmová soudržnost. Všichni byli dobře nastavení. Peter Olayinka nebo Ivan Schranz hru výrazně oživili, absolutně správně přijali roli náhradníků. Naopak po příchodu na plac se stali tahouny, které Slavia potřebuje a které má třeba v Tomáši Holešovi nebo Ibrahimu Traorém. Vedle nich se pak mohou rozparádit evropští zelenáči jako dravý Moses Usor. Další aspekt? Sešívaní potřebují přínos záložníka Petra Ševčíka, momentálně suverénně nejkreativnějšího hráče v kádru. Luxusním pasem na Schranze, jenž pak míč přiťukl perfektně střílejícímu Usorovi, vymyslel blonďatý střední záložník první gólovou akci. On umí celý tým pozvednout, přinést nápad, který leckdy chybí. Je žádoucí, aby byl lídrem. Tohle je víc než Sevilla, zdůrazňuje Jindřich Trpišovský a přeje si soupeře z IrskaVideo : Sport.cz Postup přes nepříjemného soka dodá Slavii sebevědomí. Skolení Rakówa i předtím Panathinaikosu má hodnotu, oba týmy by v základní skupině této soutěže důstojně reprezentovaly. Trpišovského družina může vystřihnout další parádní tažení Evropou, při své síle a zkušenostech se v Konferenční lize nemusí nikoho bát. Nevím, jestli mám větší radost z postupu nebo, že nebyly penalty, říká Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz V Edenu by se měl po čtvrtečním večeru rozhostit klid. Ale pozor, bude jen relativní. Trpišovského i vedení klubu čekají těžká rozhodnutí. Kouč bude muset citlivě hráče rotovat, šéfové budou muset vyhodnotit, zda je opravdu nutné i přes splněný cíl vydržovat takhle objemný kádr. A chtě nechtě by se v Edenu měli zamyslet nad zajímavou nabídkou Genku na hbitého útočníka či křídelníka Yiru Sora, byť se za dané konstelace dá očekávat, že ji odmítnou. Konferenční liga Hrdina Schranz trefil postup. Sevillu jsme si připomněli, oslava byla krásná, zářil