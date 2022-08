Trpišovský chce do Irska a věří, že Sor zůstane

„To jsou zkušenosti, které nikde nekoupíte nebo nenakoukáte v televizi. I ti, co nehrají, vidí, jakou intenzitu takové zápasy vyžadují, jaké stresové a zlomové momenty přinášejí. Je to velká škola pro hráče. Je to o mentalitě, o nastavení se chtít porvat s protivníkem, který je fyzicky lépe vybavený. Mám radost z šesti zápasů, které nás na podzim v Evropě čekají. Doufám, že jich bude víc. Ale pro lidi je skvělé, že přijede třeba velký soupeř, že třeba zase vyprodáme stadion. Nejde o šířku kádru nebo o vytíženost hráčů, jde o tyhle zápasy, o tyhle emoce," rozebral důkladně šéf červenobílé lavičky.

„Když jsme postoupili, je to pro mě bezpředmětné," nepřipouštěl si Trpišovský odchod nigerijského útočníka či záložníka. „Za mě je nesmysl hráče prodávat po půl roce, když ještě nejsou na topu své formy. Je to dobrá nabídka, dokonce výborná, ale myslím si, že jeho hodnota bude ještě vyšší. Musí se dát hlavně zdravotně do pořádku, je to pro nás směrem nahoru rozdílový hráč svou typologií. Doufám, že zůstane, že bude brzy zdravý a že zase bude vepředu řádit," rozvinul svou myšlenku slávistický trenér. Sor léčí poranění třísel, za poslední měsíc absolvoval jeden trénink.