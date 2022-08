Hrdina Schranz trefil postup. Sevillu jsme si připomněli, oslava byla krásná, zářil

Šťastný, pohádkový závěr. Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Od první minuty jsme šli za svým cílem. Dařilo se nám plnit plán. Vytvářeli jsme si šance, tlačili jsme na soupeře. Kluci zápas dobře rozběhli. Jsem šťastný, že to takhle v euforii skončilo. Určitě jsem dal jeden ze svých nejdůležitějších gólů kariéry.

Viděl jsem, že se Olie otočil s míčem směrem do hřiště a že asi bude centrovat. Neměl jsem to daleko na zadní tyč. Je moje povinnost to tam zavírat. Olie mě fantasticky našel. Bylo důležité, abych míč správně trefil, aby brankář neměl šanci. Naštěstí se to podařilo.

Přiznám, že jsme si pouštěli nějakou standardku z toho zápasu, tím jsme si ten zápas připomněli. Zápas jsem tehdy viděl, vybavuji si tu euforii, bylo to úžasné. Asi všem se to teď vybavilo. Rozhodnout v poslední sekundě je úžasné. Ta oslava z toho pramenila, moc jsme si to užili. Trochu se to tam seskupilo, přiběhli tam i fanoušci, ale o tom je fotbal. Bylo to krásné.