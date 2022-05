GLOSA: Slovácko nemusí mít vrchol za sebou, pokud rozšíří kádr a zachová partu

A návdavkem přidal i čerstvý triumf v poháru, jímž se nesmazatelně zapsal do klubové historie. Hradišťští navíc ovládli finále díky takové herní kvalitě, že i nejzarytější sparťanští fanoušci už zhruba po půlhodině středečního finále mohli těžko doufat ve vítězství svých fotbalistů.

Ještě v době, kdy v útrobách stadionu Miroslava Valenty doznívala obrovská radost ze zisku cenné trofeje, si začali mnozí klást otázku, zda to už byl vrchol skromného mužstva z nejmenšího ligového města. Odpověď na ni se nehledá lehce.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Fotbalisté Slovácka se radují z trimfu v MOL CupuFoto : Patrik Uhlíř, ČTK

Fotbalisté Slovácka mají před novou sezonou už nyní jistotu účasti ve třetím předkole kvalifikace Konferenční ligy a byť jim nepomohl triumf Eintrachtu Frankfurt ve finále Evropské ligy, stále živí hodně reálnou naději, že se ještě posunou právě do druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěže. Nahrává jim k tomu finálové složení končícího ročníku Konferenční ligy, která vyvrcholí ve středu.

Pokud všechno klapne, měli by pak Hradišťští hned dva pokusy na to, aby se v pohárové Evropě udrželi celý podzim. A náročný kouč Martin Svědík i samotní hráči se netají, jak moc touží napravit loňské vyřazení s bulharským Plovdivem po penaltovém rozstřelu a napodruhé tak přispět mnohem výrazněji do českého koeficientu. Naskýtá se jim velká šance složit úspěšný reparát. Za optimálního scénáře by byli skupinové fázi mnohem blíž než loni.

Pokud by do ní fotbalisté Slovácka skutečně pronikli, byl by to pro ně zcela jednoznačně obrovský úspěch. Za stávající situace by však mohl spustit i velký problém. Zápasy ve skupinách evropských pohárů budou totiž na podzim kvůli mistrovství světa v Kataru, které začne na konci listopadu, následovat po sobě ještě ve zběsilejším tempu než kdykoliv dřív. S poměrně úzkým kádrem s řadou třicátníků by nebylo pro Hradišťské snadné absolvovat téměř týden co týden důležitá utkání v Evropě a v domácí lize ve čtvrtek i v neděli.

Před vedením Slovácka tudíž stojí velká výzva rozšířit kádr mužstva natolik, aby trenéři mohli sestavou rotovat. Zvlášť když tým opouští nejlepší střelec Václav Jurečka, jenž neprodloužil smlouvu, a o přestupu přemýšlí i klíčový záložník Lukáš Sadílek. Nahradit odcházející borce a přivést ještě i další, kteří by navýšili konkurenci, nebude pro klub s rozpočtem, jenž rozhodně není nafukovací, vůbec snadné.

Sehnat potřebnou kvalitu za rozumnou cenu se jeví jako mimořádně složitý úkol. Ovšem pouze za předpokladu, že se to funkcionářům povede, může Slovácko navázat na úspěchy na domácí scéně, a jako nadstavbu přidat i solidní výsledky v Evropě. Na zřeteli při tom musí mít ještě jeden aspekt. Noví hráči by měli povahově zapadnout do hradišťské kabiny. Skvělá parta jsou totiž patrně nejčastější slova, která fotbalisté Slovácka uvádějí při dotazech na příčiny jejich současného skvostného období. Její zachování je proto rovněž nutným předpokladem k tomu, aby se v budoucnu neukázalo, že v právě skončené sezoně už dosáhli na svůj výkonnostní strop.