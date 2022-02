GLOSA: Sparta podle Forresta Gumpa. Kolik tváří ještě má?

Máma vždycky říkala: Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš. Moudro matky Forresta Gumpa s Tomem Hanksem v hlavní roli z jednoho z nejpopulárnějších filmů světové kinematografie lze s mírnou úpravou přenést i do fotbalového prostředí. Sparta je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš. Zklamání na startu jara převažují a čtvrteční výbuch s Partizanem Bělehrad v Konferenční lize už bije na poplach.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dávid Hancko ze Sparty leží na trávníku během utkání Konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Čtyři soutěžní zápasy, jeden parádní, tři nepovedené. Sparta je na startu jara proměnlivá jak rozmarná slečna, rozpaky však mají jednoznačně navrch. Do ligy vstoupila bezbrankovou plichtou v Českých Budějovicích, kde jí vzhledem k bezduchému výkonu spadl bod doslova do klína. O pár dnů později přišlo vzepětí v Edenu, chytrou a srdnatou hrou ovládla pohárové derby. Jenže na sklonku týdne pak zase po většinu ligového šlágru výrazně pokulhávala za Plzní a jen s velkou dávkou štěstí znovu zachránila aspoň bod. Vzhledem k této periodicitě tedy bylo ve čtvrtek na řadě zase světlejší vystoupení. Nestalo se, výkon proti Partizanu byl naopak jedním z vůbec nejhorších, jakým se tým v rudých dresech na pohárové scéně v posledních letech prezentoval. Jediná střela na branku dokládá, jak zoufalá Sparta byla. Lídr srbské ligy vědom si svého bělehradského pekla v odvetě přijel do Prahy bez skrupulí ukopat bezbrankovou plichtu. Když ke svému úžasu zjistil, že domácí na víc nemají, pobídky využil a odvezl si domů výhru 1:0, jež mu dává do odvety křídla. 📺 VRBA | „V ofenzivě jsme byli zbrklí a nepřesní. Soupeři jsme to usnadnili tím, že jsme se neprosazovali v situacích jeden na jednoho.“ Podívejte se, co řekli po zápase trenér Pavel Vrba a Michal Sáček. #acsparta ➡️ https://t.co/GnW4p7LQlR pic.twitter.com/kj0xT326Mi — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 17, 2022 Ještě na podzim neměla Sparta pod taktovkou ofenzivně laděného kouče Vrby problémy dávat góly, trápila ji nestabilní defenziva. Mohla se aspoň spolehnout, že většinu soupeřů nakonec stejně přestřílí. Na jaře ovšem její silná stránka s výjimkou derby nefunguje. Proti Partizanu si na domácím trávníku nevytvořila vlastně žádnou stoprocentní šanci. Zaskočený Vrba přiznává, že si takovou střeleckou impotenci nedokáže v danou chvíli vysvětlit. Většina soupeřů navíc dokáže obratně využívat slabin jeho týmu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Sparty Praha (zleva) David Pavelka, Adam Hložek, Tomáš Čvančara, Martin Minčev, Bořek Dočkal a Ladislav Krejčí po porážce s Partizanem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Pohlídali jsme sparťanskou hvězdu Hložka, vycházeli z kompaktního bloku a nezalezli," líčil v kostce trenér David Horejš, jak podceňovaní Jihočeši favorita přehráli. „Při napadání jsme chtěli tlačit hlavně na Čelůstku, protože Panák má z jejich stoperů lepší rozehrávku. Celkem se nám to dařilo," popsal plzeňský útočník Tomáš Chorý úspěšný plán Viktorie. „Měli jsme informace, že Sparta má problémy s pasy za obranu. Když jsem zvedl hlavu a zjistil, že je dost prostoru, dal jsem dlouhý pas Menigovi a on akci zdárně dokončil," liboval si pro změnu záložník Saša Zdjelar, jak Partizan rozhodl díky trumfu, který měl předem připravený. Křehká, nevyrovnaná - a ještě ke všemu dobře čitelná. Sparta bez svého bojovníka Ladislava Krejčího mladšího působí jako tělo bez duše. Je až s podivem, jak moc je na mladém záložníkovi závislá. Experti si moc dobře všímají, že Vrba citelně postrádá další vítězné typy. Lídry, kteří by byli schopní mužstvo usměrnit a strhnout. V neděli Sparta vyrazí do jabloneckého bláta zachraňovat ambice na mistrovský titul a ve čtvrtek pak bude v Bělehradu čelit vyřazení z pohárové Evropy. Co jí v nabitém únoru uteče, ve zbytku jara už nedohoní. Podcasty Problém Sparty? Nemá moc vítězných typů, říká muž, který na Letné slavil sedm titulů

