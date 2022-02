Problém Sparty? Nemá moc vítězných typů, říká muž, který na Letné slavil sedm titulů

Ač sestavu a dění v týmu sleduje zpovzdálí, trápí ho přístup hráčů. „Nastupoval jsem do zápasů s horečkou. Když někomu něco bylo, tutlal to, aby nepřišel o flek. Báli jsme se o místo. A měli jsme odpovědnost vůči klubu a fanouškům. Každý by si měl vážit, že má dres Sparty či Slavie. Někdy mi to u kluků chybí," krčí rameny Bielik.