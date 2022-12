GLOSA: Srdce bojovníka. Dvořák v UFC ukázal obrovskou touhu a odhodlání

Soupeř Manel Kape coby třináctka muší divize rozhodně nepředstavoval nic jednoduchého. Dvořák i jeho trenérský tým již při přijetí další nabídky na zápas moc dobře věděli, že je čeká prototyp komplexního bojovníka, který se v UFC může dostat hodně daleko. Nic na tom neměnil ani fakt, že rodák z Luandy v prvních dvou duelech mezi elitou prohrál, teď si ale připsal již třetí výhru v řadě.

Ačkoliv se český bojovník za celý zápas nedostal k vážnějšímu ohrožení, naopak sám prožil celou řadu pekelně těžkých momentů. Pokaždé ale ukázal obrovské srdce a touhu odčinit březnovou porážku proti Brazilci Matheusu Nicolauovi. V prvním kole dokonce přežil i několikavteřinové páčení ruky, které by naprostá většina bojovníků raději odklepala. Zlomení horní končetiny doslova viselo na vlásku a ve hře by byla i případná delší stopka kvůli zranění.

Kdepak, Dvořák se nechtěl za žádnou cenu vzdát a možná i s trochou štěstí mohl pokračovat v boji. Bylo ale zřejmé, že ho „lámaná" ruka limituje a že to zkrátka není ono. Důvod ke vzdání zápasu? Ten ani tentokráte nehledejte. Rodák z Hořic se kousl, tak moc chtěl zvítězit, jenomže ani přes obrovskou touhu nedokázal se zápasem nic udělat.

A je třeba zmínit i druhé kolo, ve kterém Dvořák byl znovu ve velkých problémech a znovu to vypadalo, že by se mohl blížit konec zápasu. Značně otřesený přežil další nepříjemnou situaci, ale ani tentokráte v jeho hlavě ani na chvíli neproběhla myšlenka, že by to měl zabalit. Stále věřil, že se mu povede soupeře překvapit, tentokráte na to byl ale krátký.

Kape byl zkrátka připraven na vše, co český bojovník chtěl udělat. Byl agresivnější v postoji a obrovskou kvalitu předvedl i na zemi. Koneckonců zápas mohl ukončit v obou těchto pozicích. Dovolil si i sebevědomá gesta, jako tanečky nebo bojování s rukama za zády. Zápas si užíval, věděl, že vítězství půjde na jeho stranu a také potvrdil to, co se před zápasem o něm říkalo. Prošel si ale i frustrujícími momenty, kdy se mu ani ve výhodných pozicích nepovedlo soupeře ukončit.

Obrovská komplexnost Angolana zdobila i v duelu s žebříčkově lépe postaveným bojovníkem. Starboy, jak se Kapemu přezdívá, předvedl další dominantní výkon a po právu se s vysokou pravděpodobností dostane mezi nejlepší desítku muší divize. Mohl by to ale dopracovat ještě dál, kvality a schopnosti na to bezesporu má.

Naopak Dvořáka zcela jistě čeká žebříčkový pád. Ačkoliv mu před zápasem patřila osmá pozice, nyní se dá čekat pokles možná i mimo nejlepší desítku. Rozhodně ale není třeba smutnit, po dvou porážkách v řadě klidně může přijít další vítězná série, která hořického rodáka znovu nastartuje. Tentokráte to nebyl jeho den, i tak si je potřeba z toho vzít to pozitivní, jako například obrovskou touhu a odolnost, kterou český bojovník šokoval celý bojový svět.