GLOSA: Srdečné pozdravy z Valencie. Kluci v akci vyhmátli tep doby

I když… Soudě podle některých diskusí se ale vítězové některým lidem ukotveným v minulosti stejně nezavděčili. Rejpalové by raději viděli třídenní klání a utkání hraná na tři vítězné sety, jako tomu bylo předchozích sto let. Jenže ta doba už je pryč. Tak alespoň si postěžovat, že konkurence nenasadila své nejlepší hráče. Ale co na tom, že domácí postrádali svého šampiona Carlose Alcaraze, nebo že tenisový genius Novak Djokovič nastoupil jen v deblu? Mají se snad Češi omlouvat, že k soutěži přistoupili naprosto seriózně?