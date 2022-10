GLOSA: Štěstí a zasloužené razítko na evropskou příslušnost. Slovácko si buduje respekt

„Došli jsme si pro tři body. Jestli jsou zasloužené, nebo ne, na to se nikdo ptát nebude," pravil po utkání gólman Slovácka Filip Nguyen. Má pravdu. Prvních 45 minut jasně dominovali hráči Nice a právem vedli 1:0, i když vlastním gólem Daníčka.

Druhá půle nabídla z obou stran atraktivní otevřený fotbal, na jaký jsme si v podání Slovácka v evropských pohárech už tak trochu zvykli. Šlo jen o to, kdo ukáže pomyslné větší sportovní srdíčko a ke komu se přikloní i trochu štěstí. Ruku na srdce, pokud by Nice proměnilo jednu ze svých velkých šancí, bylo by nejspíše po zápase.