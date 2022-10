Střelci hrdinové. Netradičního exekutora Slovácka si z lavičky vyžádal sám manažer

„S pravačkou jsem se trochu ukvapil, chtěl jsem to vyzkoušet, ale střela mi nesedla," svěřil se krajní obránce. O přibližně dvacet minut později byl daleko přesnější. „Podruhé jsem naznačil, zasekl a už se blížil hráč, tak jsem vystřelil. Jsem rád, že to tak hezky zapadlo k zadní tyči," popsal gól na 1:1.

Za vším stál sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski. „Ví, že jsem si to párkrát na tréninku zkoušel, ale vždycky si dělal srandu, že v zápase to stejně nekopnu. Dnes na mě z lávky řval, tak jsem Havlase poprosil, jestli mi to nechá. Prvně nechtěl, také si věřil. Moc se netvářil, ale říkal jsem mu, že to tam také jednou v životě pošlu. Podařilo se," prozradil s úsměvem na tváři Reinberk.