GLOSA: Trest pro Wimbledon? Vítězové doplatili na úspěch

„Vzhledem k obrovské sledovanosti turnaje nechceme, aby byl zneužit k propagaci ruského režimu. A také máme obavy o bezpečí veřejnosti, hráčů a jejich rodin, proto jsme nemohli rozhodnout jinak," odůvodnil verdkikt předseda All England Clubu Ian Hewitt. Mužská i ženská tenisová federace odpověděla obratem, a to již zmíněným neudělováním bodů do žebříčku.

A tak když Novak Djokovič posedmé vyhrává slavný Wimbledon, padá za "odměnu" z třetí příčky na sedmou, jeho finálový soupeř Nick Kyrgios po životním turnaji klesá o pět pozic. Parádní tažení Ons Džabúrové do finále je potrestáno sešupem z druhé pozice na pátou. Překvapivá šampionka Elena Rybakinová neopustila 23. příčku, která jí patřila před turnajem. A to zdaleka nejsou jediné paradoxy nedávných londýnských bojů.

Ponechme teď stranou, jestli bylo rozhodnutí organizátorů nejstaršího turnaje světa správné, či nikoliv. Faktem je, že tento verdikt přinesl do světa bílého sportu pořádný zmatek a do velké míry znehodnotil současné žebříčky.

Důsledek rozhodnutí ATP a WTA tak byl jasný. Kdo slavil ve Wimbledonu úspěchy v roce 2021, může se spolehnout na to, že bude potrestán. A to bez ohledu na fakt, jak daleko v letošním ročníku dojde. To se názorně potvrdilo na příkladu Novaka Djokoviče, který obhájil loňský titul, aby obratem přišel o 2000 bodů, které by mu za normálních okolností zůstaly, a spadl na pozice, které hráči jeho formátu nepřísluší.