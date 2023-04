Olayinka se vrátil a hned dal gól. Byl jsem na sebe naštvaný, přiznal

„Bylo to pro mě hodně složité, po tom, co se stalo, jsem na sebe byl naštvaný. Zůstal jsem ale připravený a říkal jsem si, že už je to za mnou. Minulost nevrátím, nemůžu s ní nic udělat. Vrátit se zpátky, zkusit týmu pomoci, to byl můj cíl. To bylo důležité i pro tým," vyprávěl Olayinka po výhře nad Bohemians.