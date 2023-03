GLOSA: Zlatá Evka. Když vám bude ouvej, vzpomeňte si na ni

Jedenáctý prosinec předloňského roku, rakouský Montafon. Zdánlivě nevinný manévr na cílové čáře, kousnutá hrana, slzy, bolest a děsivé následky. Oba kotníky zlomené, okamžitá operace. Navíc v nejméně vhodný čas. V olympijské sezoně, kterou zahájila vítězným Světovým pohárem právě v čínském dějišti her.

Kdyby se rozhodla se snowboardingem skončit, věnovat se po svatbě rodinnému životu s manželem Markem a jezdit na koni, nikdo by se nemohl divit. Však už vyhrála všechno, co šlo: olympiádu, mistrovství světa, Světový pohár celkově…

Jenže takové myšlenky v hlavě neměla. Chtěla se vrátit. Ne kvůli dalším medailím, ne proto, aby někomu něco dokázala. Jen proto, že zase chtěla dělat to, co ji zkrátka celý život baví. A co umí zatraceně dobře.