GLOSÁŘ Z HELSINEK: Návrat do Tampere byl jen první krok. Medaile pořád visí hodně vysoko

Když národní tým vyhraje ještě alespoň jedno utkání, ukončí tím nejdelší medailový půst v historii trvající už od roku 2012. Mezitím se Česku povedlo třikrát otevřít bránu do semifinále, ale vždycky z toho nakonec vyšla brambora. Hráči i trenér Jalonen proto mluví o tom, že postupem přes Němce udělali jen první krok.

Navíc určitě není náhoda, že Česko potkalo Kanadu na MS za posledních 15 let osmkrát a porazilo ji jen během svého zlatého tažení v roce 2010 při loučení se skupinou v Mannheimu. Když by to v sobotu v podvečer v Tampere se skalpem kolébky hokeje klaplo, půjde o skutečně pádný důvod k jásotu.