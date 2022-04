KOMENTÁŘ: Bez peněz, bez výhry, bez Rady! Pomoci tonoucímu Jablonci by mohla Sparta

Rezerva Sparty míchá kartami nejen ve špičce druhé ligy, její konečné umístění může ovlivnit i složení nejvyšší soutěže. Co si o tom myslí expert Stanislav Levý, to prozradil v pořadu Přímák na Sport.cz.Video : Sport.cz

Výměna úspěšného kouče je však pochopitelná. Bylo cítit, že tým čekající na výhru jedenáct zápasů v řadě již potřebuje onen pověstný impuls. Další neúspěch doma s Karvinou by z Jablonce udělal pacienta v kritickém stavu. Experti se shodují, že kádr ve skupině o udržení Jablonec nemá zdaleka nejhorší a kvalita by se na hřišti měla projevit, byť zimní odchod útočníků Doležala a Čvančary musí Jablonecké s ohledem na současné trable mrzet dvojnásob.

Soud ho na podzim poslal zatím nepravomocně na šest let do vězení, odvolal se a nyní se čeká na verdikt Vrchního soudu v Praze. Podle Seznam Zprávy však státní žalobce požaduje pro jabloneckého bosse ještě přísnější trest. Zamíchat kartami může i milost prezidenta Miloše Zemana, který již omilostněním hradního úředníka naznačil, že vše je možné. Jak dopadne Peltova kauza je pro budoucnost klubu klíčové a od toho se bude vše odvíjet.

Už nyní se však rýsuje jedno řešení složité situace Jablonce. Je jím větší spolupráce s pražskou Spartou. Probleskují zprávy, že Letenští po sezoně uloví reprezentanta Jaroslava Zeleného, stejně jako, že by se mohl stát jakousi farmou pražského klubu. Mladí sparťani hostující Na Střelnici by mohli být častým jevem. Jablonec by tak mohl přežít i v případě, že by Peltova kauza nedopadla podle jeho představ. Nejprve se však musí vůbec v nejvyšší soutěži zachránit.