KOMENTÁŘ: Kauza Ledecká? Boj o miliony i body u veřejnosti

Není reálný scénář, o němž se před čtyřmi lety v náznacích hovořilo jako o krajním, tedy že by Ledecká reprezentovala jinou zemi. Sama deklarovala, že chce dál závodit za Česko, svaz zase ohlásil, že jí (alespoň zatím) bude přihlašovat do závodů, což je jeho výhradní pravomoc.

Ještě paradoxnější situace vykazující znaky střetu zájmů by nastala, pokud by Ledecká u Sport Investu zůstala a Trávníček by tak stál o co nejlepší podmínky jak pro svaz, tak pro sportovkyni. Což se nemusí, ale jak současná kauza ukazuje, může vylučovat…