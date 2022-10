Ledecká odmítá svazové ultimátum: Sezonu si klidně zaplatím sama, miliony dejte mládeži

Svaz (SLČR) ve čtvrtek zveřejnil podrobnosti o vlekoucích se jednáních o reprezentační smlouvě, kritizoval, že zástupci Ledecké na poslední návrh nereagovali, a dal jí ultimátum k podpisu do konce roku. Kritizoval také její postup, kdy nerespektovala svazového partnera v oblasti automobilů a prezentovala své osobní partnery.

„Ester odmítá jakákoliv ultimáta ze strany Svazu lyžařů s tím, že pokud chce SLČR získat její marketingová práva, bude to muset být formou vzájemné dohody obou stran, a ne nutnou podmínkou pro uzavření reprezentační smlouvy,“ uvedl její tým.

Svaz od letošního roku vede David Trávníček, který jako šéf marketingové agentury Sport Invest zastupoval i Ledeckou až do letošního jara, včetně minulých jednání o reprezentační smlouvě před čtyřmi lety.

Svaz Ledecké nabízí navýšení podpory, pokud by získal nového generálního či hlavního partnera a ona ho pomohla propagovat. „Za tyto přísliby peněz, které zatím nemá, požaduje od Ester její marketingová práva (včetně osobnostních) a plánuje je dále nabízet a obchodovat s nimi,“ vadí týmu elitní lyžařky a snowboardistky, stejně jako to, že v případě potenciálního konfliktu mezi partnery svazu lyžařů a Ledecké by musela závodnice ustoupit.