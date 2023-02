KOMENTÁŘ: Krása se sice nedá měřit penězi, ale neprotiřečí si Hadamczik, když chce staré dresy?

Nový design – a teď ponechme stranou, zda je logo zdařilé, či nikoliv a zda je to „kopie" jisté automobilky, nebo ne – vznikl proto, aby si ho svaz mohl narozdíl od státního znaku zaregistrovat jako ochranné logo. Aby mohl s dresy i jinými hokejovými suvenýry obchodovat, zkrátka aby mu to něco přineslo do kasy, a ne aby si kdejaký trhovec mohl ve velkém beztrestně natisknout dresy a pak je prodávat při šampionátech, aniž by z toho odváděl hokejový desátek.