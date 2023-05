Zápas jste pečlivě sledoval, co jste na něj nakonec říkal?

Před zápasem jsem tipoval, že to bude 50:50 a vyhraje ten, kdo si lépe prosadí svůj styl. A to se nakonec povedlo Patrikovi. Byl fantasticky připravený a na Karlose se mu povedlo najít recept. Navíc se znovu ukázalo, že pokud se Vémolovi nepodaří soupeře hodit pod sebe, tak nic jiného neumí. A už po druhém kole jsem věděl, že se mu to nepodaří.

Jak byste zhodnotil taktiku obou bojovníků?

Patrik bojoval takticky, nechtěl udělat chybu a případně se vysílit. Karlos je jednostranný bojovník, žádnou přestřelku či změnu taktiky jsme tedy čekat nemohli. A co se týče výsledku, tak ten byl určitě v pořádku. Karlos sice tlačil, ale damage dělal Patrik. Pracoval, dával přesné rány. Od Karlose to bylo strašně málo na vítězství. Celkově to nebyl atraktivní zápas, ale fyzicky velmi náročný. Oba borci byli skvěle připravení, nakonec vyhrála komplexnost a inteligence. Patrik neudělal chybu a celé si to pohlídal.

Překvapilo vás, jak kvalitně byl Kincl připravený?

Věděl jsem, že je to kvalitní zápasník a umí se připravit. Měl to ulehčené i tím, že v prvním zápase si na Karlose sáhl, cítil jeho sílu a podle toho se připravil. Věděl, co ho čeká. Obranu proti takedownům měl fantastickou, což rozhodovalo.

Nakonec se mu povedlo jednomyslně vyhrát na body (2x 50:45, 49:46). Souhlasíte s takhle dominantním bodováním ve prospěch Patrika?

První kolo bych možná dal Karlosovi, protože hodně tlačil. Další kola ale byla totožná. Kincl nebyl v ohrožení, sám se tlačil ke kleci, protože věděl, že je v bezpečí. Dařilo se mu z krátké vzdálenosti nacházet skulinky, které Karlose pořádně poškodily. Neohlížím se na konkrétní body rozhodčích, ale na fakt, že to bylo jednoznačné vítězství. Laici mohou říkat, že Karlos celou dobu tlačil, ale ani jednou nedostal Patrika na delší dobu pod sebe. Neznamenalo to vůbec nic, naopak vydal hodně energie.

Foto: Oktagon MMA Attila Végh bezprostředně od klece sledoval souboj Karlose Vémoly s Patrikem Kinclem.

Poškození byla jednoznačně na straně Kincla. Vémola například v závěru bojoval s pořádně nateklým okem, na které dost možná ani neviděl. Jak jste to viděl vy?

To oko vypadalo fakt špatně. Ale nevím, jak moc velký rozsah to byl a zda na něj vůbec viděl. Musím ale říct, že Karlos ukázal srdce lva. Je to bojovník, který i přes údery stále tlačil. Nebylo to tak, že jsme viděli zoufalého Karlose, který Patrika podcenil. Ale byl to velmi nažhavený Karlos, který si šel za svým cílem. Nakonec doplatil na svoji techniku, která už je okoukaná a inteligentní soupeř se na to dokáže připravit. Už před čtyřmi lety jsem říkal, že má jednu zbraň. A pokud se člověk na ni připraví, tak není cesta, aby zápas vyhrál.

Co byste momentálně Karlosovi poradil?

Teď máme možnost vidět, jak funguje svět bojových sportů. Platí zde pravidlo, že pokud člověk vyhrává, tak je největší král, ale pokud prohrává, tak je největší kár. To stejné bylo v době, kdy jsme šli s Karlosem proti sobě poprvé. Do té doby měl sedm výher v řadě a já jsem ho dokázal porazit. Teď měl dalších sedm zápasů a pro změnu prohrál s Patrikem. Lidé ho automaticky odepíšou a hází do šrotu. Říkají, že je starý a že už na to nemá. Byla to stejná situace, ve kterém jsem byl kdysi já.

Pokračujte...

Vím, jak se teď cítí. Lidé mě od po porážce proti Zwickerovi rovněž odepisovali, a najednou jsem byl pro něj nejlepší. Tito lidé jsou mimo a neprojevují žádný respekt. Karlose chci v tomhle podržet. Nebýt něj, tak česko-slovenské MMA není tam, kde je. A já jsem člověk, který si tohle pamatuje. Pamatuji si to, že se mi od našeho společného zápasu změnil život. Karlos mi pomohl v tom, abych se měl lépe. Přeju mu, ať se dá co nejdřív do kupy a dáme si proti sobě další krásný zápas.

Reakce lidí vás hodně naštvaly, viďte?

Přeji si, ať tu panuje lidskost. Nejen zápasníci, ale všichni bojovníci si zaslouží větší respekt a úctu. Ti největší hateři jsou ve finále nejubožejší lidé, kteří v životě nic nedokážou. Snad pochopí, že to děláme pro ně. Aby v době, kdy pijí pivo a jí popcorn, sledovali, jak si dáváme do držky, a teče nám krev. Musí si uvědomit, že to je dělané i pro ně. Není to jen o tom, že za to bereme peníze.

Je pravda, že takoví lidé rychle zapomínají, co Karlos v minulosti dokázal...

To souhlasím, na to se rychle zapomíná. Jednou prohraje, a hned se na něj snáší kritika. V době, kdy vyhrával, tak mu naopak každý fandil. I proto říkám, že vím, jak se cítí. Jsem na jeho straně. Něco jiného je, když máme spolu zápas. To nebudu jeho fanoušek, ale nepřítel. Ale jen na těch patnáct minut. Pak mu podám ruku, obejmu ho a dám mu pusu.

Co na vítězství Patrika Kincla říkají manželka a parťák? Věděli jsme, že to cinkne!Video : Sport.cz

Odveta s Karlosem je tedy pro vás stále atraktivní, byť nyní prohrál?

Je to tak, pro mě se tím nic nemění. Nebyla to prohra typu, že by ho tam Patrik úplně zabil, ale byl to zápas plný trápení a nedalo se na to pořádně koukat. Nebyla to žádná demolice. Navíc jsem si dal letos za cíl, že si dáme odvetu, která je potvrzená a já s ní počítám. Mám to vše v hlavě. Teď jsem ale zvědavý, jak Karlos zareaguje. Myslím si, že emoce opadnou a on ukáže, že je bojovník, který potřebuje bojovat.

Hodně se řeší i Vémolův rychlý úprk z klece a také nepodání Kinclovi ruku...

Každý jsme jiný, každý má v sobě jiné emoce. Nechci proto za něj mluvit. Nechci ho obhajovat, ale ani kritizovat. Prostě to takhle cítil a já to respektuji. Je potřeba připomenout i to, že mezi sebou měli spory, které jdou mimo mě.

Kincl vás po výhře vyzval k zápasu. Je vaše měření sil vůbec reálné?