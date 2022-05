KOMENTÁŘ: Papír ještě nikdy nic nevyhrál. Z dream teamu musí Dynamo udělat opravdový tým

Už loni přicházela do města perníku zvučná jména. Do branky Dominik Frodl, do obrany Jan Košťálek, do útoku zase David Cienciala, Robert Říčka nebo Adam Musil. Nestačilo to, Pardubice v uplynulé sezoně zase skončily ve čtvrtfinále, když proti Českým Budějovicím uhrály jediný zápas.

Zopakovat stejný krach i v nadcházejícím ročníku by bylo nepřípustné. Dynamo si v ní bude připomínat 100 let od založení klubu a cokoliv jiného než medaile (ideálně ta zlatá) by bylo hokejovou katastrofou.

Proto dva týdny po inauguraci zkušeného a úspěšného trenéra Radima Rulíka přichází i masivní posílení hráčského kádru. Gólman Roman Will, beci David Musil s Peterem Čerešňákem, forvardi Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák, Lukáš Radil. Co jméno to reprezentant, kteří ve svých kariérách zažili i světové šampionáty či olympijské hry. A k tomu zadák Tomáš Dvořák, jeden z pilířů sparťanské defenzivy této sezony.

„Cílem Dynama je medaile a tomu odpovídají i posily, který jsme získali. Přicházejí hráči na všechny posty. Fanoušci se mají na co těšit," neskrývá Dědek ty nejvyšší ambice.

Na papíře Pardubice opravdu vypadají nepřemožitelně. Hráčskými jmény mu nemůže konkurovat oslabený šampion Třinec, vicemistrovská Sparta ani Kometa, která by po pěti letech znovu ráda medaili.

Jenže papír ještě nikdy nic nevyhrál. Bude na Radimu Rulíkovi a jeho asistentech Marku Zadinovi s Richardem Králem, aby z dream teamu udělali opravdový tým. A nemusí být zrovna jednoduchý úkol přimět a přesvědčit všechny hvězdy, aby svá jména a ega podřídily mančaftu.

Přestože jsou v Pardubicích přesvědčení, že všech sedm posil je charakterově správně nastaveno...