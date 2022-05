Hlavní kandidát na titul?! Pardubice mohutně posilují, získaly hned šest reprezentantů

„Čeká nás sezona oslav 100 let pardubického hokeje. Cílem Dynama je medaile a tomu odpovídají i posily, který jsme získali. Přicházejí hráči na všechny posty. Fanoušci se mají na co těšit," uvedl majitel klubu Petr Dědek.

Dvakrát po sobě skončilo Dynamo ve čtvrtfinále play off, v příští sezoně míří výš. Mnohem výš. „Po větší analýze a hodnocení dvou uplynulých sezon jsme si řekli, co je dobře a co by se dalo zlepšit. Všichni vnímají, že touha po úspěchu je v Pardubicích velká a my si na něj chceme sáhnout. Zůstali jsme dva roky před branami semifinále, což nás velice mrzelo, a tak jsme se rozhodli udělat změny v týmu," prohlásil sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.