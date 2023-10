KOMENTÁŘ: Pleky, díky! Patří ti metál (nejen) za reprezentační oddanost

Jsou to tři týdny, co jsme na Sport.cz psali o 25letém výročí Plekancova prvního zápasu mezi muži a věřili, že pokud mu zdraví i forma vydrží, mohl by se v příští sezoně dočkat také mače s číslem 2000. A i on sám si pochvaloval, že v kariéře nikdy nebyl vážně zraněn, že mu zdraví drží a že by tak „byla škoda končit“.