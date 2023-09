Plekanec: Nechápu ty, co odmítají nároďák. Můj příjezd do Prahy ale neměl smysl

„Dodneška nevím, kde jsem vždycky našel síly. Reprezentace mě bavila a měl jsem v sobě, že jsem se na ni těšil. Na českou kabinu, ale i fanoušky. Věděl jsem, že když je turnaj ve městě, kam nás přijedou podpořit, strašně mě lákalo se pokusit uspět,“ vzpomíná Plekanec.

Na rozdíl od Výborného, který titul pro mistry světa zvedl nad hlavu pětkrát, se však Plekanec zlaté placky nikdy nedočkal. Vystačit si musel s jedním stříbrem (2006) a dvěma bronzy (2011 a 2012).

Mezi lety 2006 až 2013 chyběl Plekanec na jediném šampionátu. V roce 2010 totiž se svým Montrealem došel až do konferenčního finále play off NHL a do Kolína nad Rýnem tak za nároďákem nemohl dorazit. Každý si asi vybaví, že parta trenéra Růžičky s tahouny Vokounem či Jágrem se tehdy vracela se senzačním zlatem…

O pět let později se šampionát konal v České republice, což je obrovské lákadlo pro každého hráče. S Habs však postoupil z prvního kola play off, což mělo znamenat stopku pro domácí reprezentační turnaj.

„Byli jsme domluvení, že nepřijedu, a už ani nevím, co se tenkrát stalo, ale volali mi Růža (trenér Růžička), Džegr (útočník Jágr) a Jarda Špaček (Růžičkův asistent),“ vybavuje si chvíle krátce po vypadnutí s Tampou Bay ve druhém kole.

„Dva dny po posledním zápase jsme měli týmovou večeři. Odjel jsem z ní pro věci do tréninkové haly a ještě ten den jsem letěl do Prahy,“ přibližuje Plekanec. Do české metropole dorazil po úspěšně zvládnutém čtvrtfinále s Finy. V semifinále proti Kanadě už se proháněl po ledě, jenže Češi nedali ani gól. Stejně jako v následném zápase o bronz proti USA…

„To bylo skvělý, fakt výborný příjezd. Nechci říct, že to bylo zbytečné, ale dost uspěchané ano. Úplně to nemělo smysl,“ hořce se dnes pousměje.

Hráče, kteří dnes národní tým z nejrůznějších důvodů odmítají, Plekanec neodsuzuje. „Ať si každý dělá, co chce. Co je nejlepší pro něj, pro jeho kariéru, zdraví nebo smlouvu,“ míní Plekanec.