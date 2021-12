KOMENTÁŘ: Steph je šéf. Curryho rekord asi neumíme docenit

Žádná z jeho 2977 úspěšných trojek nejspíš svým významem nepatří do historického top 5 NBA. On sám už se ale bez nejmenších pochyb řadí do Pantheonu největších basketbalových hvězd. Bill Russell, John Havlicek, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O' Neal, LeBron James... A vedle nich má své pevné místo Stephen Curry.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Mary Altaffer Stephen Curry se zapsal mezi legendyFoto : Sport.cz s využitím ČTK/Mary Altaffer

Článek Úterní historická noc v Madison Square Garden posunula 33letého rozehrávače Golden State Warriors do čela historické trojkové tabulky NBA. Nové jedničce přímo na místě gratuloval i dosavadní rekordman Ray Allen. Curry přitom k jeho překonání potřeboval o 511 zápasů méně... Od 80. let minulého století, kdy byla v basketbale zavedena tříbodová čára, se začali snad v každém týmu mladšími žáky a žákyněmi počínaje profilovat střelci a střelkyně z dálky. Nikdo však nedosáhl v dalekonosných pokusech takového mistrovství jako Curry. Jeho pověstné tréninkové seance, během kterých nasype i přes sto trojek v řadě, se staly legendární. Až měl člověk pocit, že sleduje nějakou videosmyčku. Vždyť takový kulomet není v lidských silách. Spíš připomíná basketbalového robota, kterého vyvinuli v Japonsku. Basketbal Golden State v NBA zdolal New York, Curry je nejlepším trojkařem historie Curryho koordinace a cit pro míč jsou natolik unikátní, že by snad neměl problém ani s tím, kdyby mu posunuli trojkovou lajnu o metr blíž k půlce. „Steph dokázal změnit náš sport. Takový hráč je unikátní, jediný svého druhu," pochválil svého konkurenta LeBron James. Už žádné přetlačování těžkotonážních pivotů, ale neutuchající palba zpoza čáry vzdálené 7,24 metru od koše. V zemi, která zbožňuje fotbal a hokej, ale asi neumíme fenomenální basketbalové trylky úplně docenit. Pokud bychom Curryho měli přirovnat k některému z fotbalistů, pak se na první dobrou nabízí Lionel Messi. Ani on není fyzicky dominantním typem hráče, ale jeho představení dokážou vyvolat slastný estetický požitek. Přesně takový fanouškům v každém zápase dokáže servírovat i Curry. Marek Burkert Specializuje se zejména na hokej a tenis, ale i basketbal a box. Jako reportér se zúčastnil řady vrcholných akcí - hokejových MS, dvou Světových pohárů, daviscupových finále. Ze zámoří referoval o desítkách zápasů NHL včetně finále Stanley Cupu.

