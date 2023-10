KOMENTÁŘ: Vémolovo KO? Nebyl jsem v šoku. Trilogie s Kinclem bych se nebál

Co k zápasu říct? Ve finále jsme nestačili ani uplatnit naší taktiku. Přitom jsme před duelem věděli, že Pavol Langer bude celou dobu připraven na to, že první, o co se Karlos v úvodu souboje bude snažit, bude pokus o strh. Sám jsem Karlosovi před duelem říkal, ať nejprve ten strh naznačí, poté zkusí zaboxovat, a když soupeře trefí, tak teprve aby potom běžel po strhu. Nejlepší příprava k tomu je soupeře trefit do hlavy, což se nakonec ukázalo být finální.

Strh nakonec v zápase k zapotřebí nebyl. Karlosovy údery v postoji totiž byly natolik tvrdé, že Pala vyply a bylo defakto po zápase. Všichni v aréně byli v šoku, já možná ne tolik, protože vím, že Karlos je opravdu tvrdý a říkal jsem mu, ať se nebojí zaboxovat. Nebál se toho. Výsledkem je KO v rekordním čase, navíc jeho první v kariéře. Chvíli mu to trvalo.

Za vítězství nad Langerem se Karlos Vémola odmění novým zvířetem. Výzva Kinclovi? Nepočítám, že to vezme, přiznává TerminátorVideo : Sport.cz

A jestli to bylo plánovaný konec fightu? Byl, i nebyl. Věděli jsme, že Palo je držák a v úvodu to nemusí vyjít. Mohl by z toho být klidně dlouhý pětikolový zápas, k čemuž v konečném důsledku nedošlo. Nakonec se to povedlo ukončit velice rychle a podle mého to bylo ze strany sudího vyhodnoceno naprosto správně. I na zpomalených záběrech bylo patrné, že Palo byl mimo a vyplej. Na zemi totiž dostal ještě dva nebo tři údery. Dle mého názoru to rozhodčí Touš zastavil naprosto adekvátně.