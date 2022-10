MADE IN ENGLAND: Haaland s Fodenem si v derby udělali z United trhací kalendář

„Nemůžu začít jinak než u nádherné bitvy o Manchester. Nadchly mě hattricky Erlinga Haalanda a Phila Fodena i pohodové vítězství 6:3 pro City, hotovo bylo už po první půli. Byl to skvělý zápas, i když fanoušci poražených United museli trpět. Jejich miláčci se dostali do hry až v posledních patnácti nebo dvaceti minutách, když Citizens ubrali na tempu.

Žízniví pánové Haaland s Fodenem si ze soupeře udělali trhací kalendář. Ofenzivní síla City se těžko eliminuje, navíc je tam ještě kreativec Kevin De Bruyne. Tenhle borec umí připravit spoustu gólů a z jeho práce těží nejen čarostřelec Haaland. Víte, co se mi na norském démonovi nejvíc líbí? Že mu nestačí jen jeden nebo dva góly, nikdy nemá dost.

Haaland přesně sedí do stylu City, které paradoxně nastartovala porážka v letním Superpoháru s Liverpoolem. Trenér Guardiola i všichni jeho hráči dobře věděli, že jim tenhle zápas nevyšel. Dokázali se poučit a od té doby válí, v Premier League ještě ani jednou neprohráli.

Celé derby proseděl na lavičce Cristiano Ronaldo. Jeho frustraci rozumím, chtěl hrát. Je mu sedmatřicet a dřív nebo později musela přijít chvíle, kdy nebude dostávat tolik prostoru. Nemělo cenu, aby šel na plac během prohraného derby, šanci může dostat třeba příště. United začali sezonu dvěma porážkami, ale teď jsou na dobré cestě. Mají silný tým, který může hrát na špici tabulky, i když na úroveň City a Arsenalu to asi ještě nebude stačit.

První říjnový víkend může být zlomem pro West Ham. Premiérová domácí výhra v sezoně by mohla nastartovat posun do vyšších sfér, Kladiváři po vítězství 2:0 nad Wolverhamptonem opustili sestupové pásmo.

Zkraje sezony možná neměli tolik štěstí a dostali i pár smolných gólů, ale proti Vlkům bylo líp. Pochopitelně to neznamená, že pro Tomáše Součka a spol. už všechno půjde jako na drátkách, ale tenhle tým by po obřích letních nákupech rozhodně neměl hrát o sestup.

Dobře je to vidět třeba na obránci Trentu Alexanderu-Arnoldovi, jenž je z formy. Stejně jako mnozí další odehrál hafo zápasů a tělo řeklo stop. Souvisí to i s výsledky: když se nedaří, hůř se vám regeneruje. Pokud se vyhrává, únavu si tolik nepřipouštíte, zato v krizi se to s vámi veze.