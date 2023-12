MADE IN ENGLAND: Kapitán Lutonu se těžko vrátí, Coufal by měl na EURO jet

„Je strašné, že kapitán Lutonu Tom Lockyer zkolaboval na hřišti během zápasu s Bournemouthem. Můžeme být všichni rádi, jak to nakonec dopadlo a že by snad měl být v pořádku. Nejhorší je, že se mu to nestalo poprvé. Po prvním příhodě se srdcem ale dostal po vyšetřeních zelenou a mohl hrát dál. Teď ho samozřejmě čekají další vyšetření, ale osobně nevidím moc šancí, že by v aktivní kariéře ještě pokračoval. Podle mě se těžko vrátí, myslím, že i on sám o tom bude přemýšlet. Samozřejmě fotbal je jeho živobytí, baví ho, ale život má jen jeden.

Nepochybuji o tom, že v Premier League jsou testy důsledné a podrobné. Kdyby nebyl fit, povolení by nedostal. Ale v Anglii nejsou ta pravidla tak striktní jako například v Itálii, kde musel po kolapsu skončit v Interu Milán záložník Christian Eriksen, který nyní působí v Manchesteru United. Možná i v Anglii se teď kontroly a opatření ještě zpřísní.

Šlágrem víkendu byl souboj mezi Liverpoolem a Manchesterem United, který skončil bezbrankovou remízou. Podle průběhu utkání a celkových statistik byl Liverpool lepší, měl víc šancí, asi si vítězství zasloužil, ale gól nebyl schopný vstřelit. Tým z Manchesteru je určitě spokojenější, byť jeho předvedená hra nebyla nějak skvělá a měl i docela štěstí. Obránce Liverpoolu Virgil van Dijk soupeře kritizoval, do něj se zase pustil bývalý kapitán United a dnes televizní expert Roy Keane. Bylo ta zajímavá přestřelka.

Vyostřenou dohru včerejšího šlágru Liverpoolu s Manchesterem United obstarala dvojice Virgil van Dijk a Roy Keane. 🔥



Bylo podle vás vyjádření VVD opravdu arogantní nebo naopak reakce legendy Red Devils přehnaná? 💬 pic.twitter.com/1N78L4yrXO — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 18, 2023

V situaci, v jaké se United nacházejí, se ale není moc čemu divit. Mají velké výkyvy, valí se na ně kritika a proti silnému Liverpoolu chtěli za každou cenu získat nějaký bod, čemuž podřídili taktiku. Všichni si dobře pamatují, jak United na Anfield Road dostali na jaře sedm gólů, hráči i trenér Erik ten Hag to mohli mít v hlavách a určitě si nechtěli podobný debakl zase odvézt.

V topu momentálně není ani Manchester City, který ztratil náskok a s Crystal Palace remizoval 2:2. Když takový tým, jaký mají City, vede doma 2:0, měl by si závěr pohlídat daleko lépe. Po gólu na 2:0 ale začali domácí chybovat, byli nekoncentrovaní. Opakuje se to, tahle ledabylost přišla z jejich strany poněkolikáté. Může to být velkým sebevědomím. Ve všem si věří, myslí si, že každou situaci můžou vyřešit fotbalově. Měli by to ale někdy řešit jednoduše, Premier League je obrovsky vyrovnaná, každé mužstvo je nebezpečné.

Při prvním inkasovaném gólu si mohl ve vápně počínat lépe Nathan Aké a hlavně druhá obdržená branka byla úplně zbytečná. Bernardo Silva má míč, může ho odkopnout, ale on kličkuje a chce si vykoledovat faul. Mohl míč odpálit nebo nahrát spoluhráči, který by to udělal, a za chviličku by byl asi konec. On ale o míč přišel, Phil Foden pak reagoval pozdě, trefil Jeana-Philippa Matetu a byla z penalta. Nekoncentrovanost stojí City body, gólů teď dostávají hodně. (sestřih utkání zde).

Těžký zápas v Brentfordu zvládla Aston Villa. Během utkání bylo na hřišti plno emocí, ale Aston Villa utkání dokázala otočit a dál se drží nahoře. Má stejně bodů jako Liverpool a o bod méně než první Arsenal. Tahle výhra jim zase zvedne sebevědomí, ale abychom se bavili o titulu? To je pořád hodně daleko, do konce zbývá spousta zápasů. Každopádně program do konce roku a pak v lednu hodně napoví.

Brentford srazila červená karta, kterou dostal Ben Mee za stavu 1:0 v 71. minutě. Pak hosté skóre otočili. S červenou souhlasím, Mee šel do souboje v plné rychlosti, byla tam velká intenzita a bylo velké štěstí, že Leona Baileyho jen štrejchnul. Kdyby ho trefil přímo, tak mu mohl zlomit nohu. Jak říkám, podle mě šlo o správné rozhodnutí.

Ben Mee viděl červenou kartu. Rozhodčí Coote se šel podívat na obrazovku a dlouho neváhal. 🔻#BREAVL pic.twitter.com/HZIAA2cXzU — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 17, 2023

Hodně se řešila i oslava Ollieho Watkinse po vítězném gólu, něco ukazoval směrem k fanouškům Brentfordu. Přitom za Brentford v minulosti hrál. Watkins to pak vysvětloval tím, že šlo o reakci na jednoho člověka, který ho měl po celý zápas urážet. Emoce pracují, je těžké je kočírovat. Navíc Aston Villa je nahoře, může cítit šanci, že se rodí něco velkého. I proto možná takhle reagoval.

Útočník Aston Villy Ollie Watkins včera překvapil většinu fotbalové veřejnosti oslavou branky do sítě svého bývalého týmu - Brentfordu. Celou situaci, která zjitřila již tak výrazné emoce na hřišti, zkusil autor 49 branek v PL mírnit v pozápasovém vyjádření. 💬⤵️ pic.twitter.com/QLHUugiLDo — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 18, 2023

V úplném závěru přišla ještě scéna od brankáře Aston Villy Emiliana Martíneze, který se poškorpil s Nealem Maupayem. Bylo to úplně zbytečné, ale když to není nic zákeřného nebo přes čáru, člověk se i trochu pobaví. Martínez ho jen trochu popostrčil, Maupay spadnul, jako kdyby dostal pěstí. Martínez ho pak ještě chytil za triko, on je horká hlava, patří to k němu, ale nemyslím si, že to bylo na červenou. Tu ale v následné strkanici dostal záložník Boubacar Kamara. Bylo tam hodně emocí.

Už po gólu Ollieho Watkinse to bylo vyhrocené. Pak z celé mely byly tři žluté karty (i pro Emeryho) a jedna červená. 👀#BREAVL - 1:2 pic.twitter.com/Zwfi03U1eL — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 17, 2023

West Ham vyhrál 3:0 nad Wolverhamptonem, oklepal se z minulého debaklu na Fulhamu, už v týdnu porazil v Evropské lize Freiburg. Dva góly dal Mohammed Kudus, začíná se prosazovat. Také si potřeboval zvyknout na soutěž a nové spoluhráče. Teď vytěžil ze skvělých přihrávek Lucase Paquety. Mohou vytvořit údernou dvojici.