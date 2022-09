MADE IN ENGLAND: Mám obavu, aby v reprezentační pauze ve West Hamu neodstřelili trenéra

„Osobně jsem si myslel, že se odloží znovu celé kolo, protože úmrtí královny Alžběty II. je významná událost. Nakonec se nehrály jen tři zápasy, u kterých by byl problém z hlediska bezpečnosti, neboť policie byla potřeba při zajišťování státního pohřbu.

V Anglii žiju, a i když asi odchod Alžběty II. vnímám trochu jinak než rodilí Angličani, je to i pro mě dojemné. Když jsem nyní třeba viděl dokument o její korunovaci, lehce se mi až zaleskly oči. Je až neskutečné, jak dlouho panovala a jak se lidem vryla do srdcí. Je to velká ztráta, což je znát i na pohřbu, když vidíme, kolik hlav různých států dorazilo a mnozí lidé přespávali na ulici, aby mohli dát královně poslední sbohem. Takový okamžik se dotkne asi každého.