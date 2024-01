MADE IN ENGLAND: Nešťastná situace. Rozumím West Hamu i Coufalovi. O Součka může mít zájem velký klub

„Situace kolem Vládi Coufala je složitá a nešťastná. Když má klub možnost uplatnit opci a hráče chce, tak ji využije. Cuf má velkou kvalitu, v téhle sezoně se mu daří, nasbíral pět asistencí, v klubu jsou s ním spokojení. West Ham ho má teď pojištěného a Vláďa nemůže v lednu vyjednávat s někým jiným, což by mohl, pokud by mu smlouva platila jen do léta.

Rozumím oběma stranám. West Ham si ho chtěl pojistit. Vláďovi se zase nedivím, že není spokojený a chtěl by lepší smlouvu, zvlášť když jsem četl, že patří mezi nejhůře placené hráče West Hamu. Neříkám, že bere málo, ale na to, co tam dokázal, kolik zápasů odehrál a co s týmem dokázal, si určitě věří, že by mohl dostat přidáno. Navíc věk nezastaví, neříkám, že je v jednatřiceti starý, ale teď může jít i o jeho poslední velký kontrakt.

Jsem zvědavý, jak se vše bude vyvíjet dál. Ale myslím si, že lepší karty drží West Ham, který de facto nemusí nic dělat, i když počítám, že celou situaci budou s Vláďou probírat. Pokud mu nebudou chtít podmínky vylepšit a Vláďa by chtěl odejít, musel by přijít někdo, kdo by ho chtěl koupit a nabídnout za něj dobré peníze.

Každopádně hraje sám za sebe, za své jméno, je před mistrovstvím Evropy a nemůže moc trucovat. Kdyby půl roku nehrál, asi by pak těžko jel na šampionát, i když samozřejmě bude záležet i na novém trenérovi, jak se postaví k jeho prohřešku na posledním srazu. Bude muset přemýšlet, co pro něj bude nejlepší a co bude chtít dělat. Ale pořád, alespoň to tak vždy bývá, má ve smlouvě bonusy, lepší peníze si může vydělat i na hřišti. Pokud by trucoval, akorát se to obrátí proti němu. Konkurence je v každém klubu Premier League obrovská, na jeho pozici čekají další dva tři hráči.

Moc nechápu, proč v opci nebylo, že se mu plat navýší o nějakou částku, například o deset nebo patnáct procent. Mělo se počítat s tím, že si ho West Ham bude chtít nechat a opci uplatní.

Tomáš Souček je o tři roky mladší, má kvalitu, vydobyl si v týmu dobré postavení. Rozumím, že dostal delší smlouvu, byť tím neříkám, že Vláďa kvalitu nemá. Má ji taky. U Tomáše nový kontrakt vnímám i jako pojistku, kdyby přišel nějaký jiný klub a chtěl ho. Pak by musel nabídnout lepší peníze. West Ham ho ještě může finančně zhodnotit.

Dovedu si představit, že by se o něj mohl zajímat větší a slavnější klub typu Arsenalu nebo Manchesteru United. Pokud si Tomáš udrží výkonnost, bude dávat dál góly a povede se mu mistrovství Evropy, je reálné, že by se mohl objevit někdo, kdo by ho chtěl vykoupit. Záleží na něm a na tom, jak se mu povede následující půlrok.

Liverpool porazil Newcastle 4:2, jeho dominance byla jednoznačná. Už v první půli mohlo být rozhodnuto, od první minuty podle mě nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje. Šlo jen o výši skóre. Newcastle kosí zranění, má obrovskou marodku a je to znát. Ale to nesnižuje výkon Liverpoolu. (sestřih zápasu zde).

Hodně se v Anglii řeší penalta na Dioga Jotu po zákroku brankáře Newcastlu Martina Dúbravky. Největší problém byl podle mě v tom, že ke kontaktu sice došlo, ale on upadl za další vteřinu nebo dvě. Kdyby spadl hned, nikdo to řešit nebude. Mohl to ustát, dát gól hned, ale předvedl teatrální pád. První penalta na Luise Díaze byla podobná. Tohle se nelíbí nikomu, mně také ne. Je vidět, jak je to teatrální. Nevypadá to vůbec dobře, nevnáší to pozitivní světlo, kdekdo si pak o fotbalistech myslí, jaké jsou primadony nebo baletky. Podle mě to penalta byla, ale Jota spadl hodně pozdě.

Dúbravka si v té chvíli věřil. Celý zápas chytal skvěle. Takové výkony potřebuje. Vyrojily se spekulace, že Newcastle potřebuje koupit gólmana, když se zranil Nick Pope. On dokazuje, že chytat může. Problém je, že dostává spoustu gólů, i když dost z nich nejde ani trochu na jeho vrub, navíc ještě něco chytí. Ale Newcastle potřebuje, aby se mu vrátili zranění hráči a zase se nastartoval.

Špatné období prožívá Arsenal, moc se nečekalo, že na konci roku prohraje s West Hamem i Fulhamem. Utkání s West Hamem ovlivnil první gól Tomáše Součka, který byl sporný. Jsem rád, že Tomáš vstřelil branku, oběma českým klukům přeju. Ale je divné, že neexistuje záběr, který by jasně ukázal, jestli byl míč při Bowenově přihrávce ještě ve hře, nebo už byl za čárou. To je podle mě fakt průšvih, takový systém, jakým je VAR, musí mít záběr, který to jasně rozsoudí.

