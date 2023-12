MADE IN ENGLAND: Pozice Moyese se řeší pořád. United chybí hráč jako Rosický

„Asi nikdo nečekal, že West Ham utrpí na Fulhamu tak vysokou a těžkou porážku, 0:5. Ale nepřičítal bych tento výsledek jen špatnému výkonu Kladivářů, protože Fulham jde nahoru. Už v minulém kole vyhrál 5:0 nad Nottinghamem, dvě takhle vysoká vítězství v Premier League za sebou jsou úctyhodná. Proti West Hamu dominoval, bylo vidět, jak jsou jeho hráči sebevědomí.

Trenér West Hamu David Moyes mluvil po utkání mimo jiné o únavě z náročného programu. Nevím, jestli bych to zrovna na tohle svaloval. Ano, West Ham hraje plno zápasů, ale podobný režim má hodně týmů, které jsou v pohárech. Myslím si, že Kladiváři mají navíc dostatečně silné mužstvo na to, aby takový program fyzicky zvládli. Moyes chce možná sejmout tlak z hráčů a vzít ho na sebe. Dal týmu dva dny volna, věřím, že to hráčům pomůže a dostanou se zpátky na vítěznou vlnu. Přeju to hlavně Vláďovi Coufalovi a Tomáši Součkovi, všichni čeští fanoušci by byli rádi, kdyby byli v dobrém rozpoložení.

Pozice Moyese se řeší snad od chvíle, co do West Hamu přišel. Je to nahoru dolů. Když se nedaří, fanoušci by ho odvolávali. Pak přijde série několika výher a všichni jsou spokojení. Nemyslím si, že by se jeho místo teď otřásalo. Výsledek 0:5 je samozřejmě debakl, ale takový zápas přijde. Z vlastní zkušenosti vím, že všichni se pak o to víc soustředí na další kola. West Hamu věřím.

Chelsea pokračuje v kolísavých výsledcích, momentálně se jí zase nedaří. Ale nemyslím si, že hraje úplně špatně, koneckonců i proti Evertonu měla šance. Pozoruji, že se mnoho expertů a fanoušků shoduje v tom, že Chelsea chybí spolehlivý útočník. Nicolas Jackson kvalitu má, ale nedává góly jako na běžícím pásu. Klub ze Stamford Bridge sice vynaložil za poslední dva roky obrovské peníze za mnoho hráčů, ale pořádného střelce nekoupil. Na to doplácí. Jackson je pořád mladý, má potenciál a je potřeba pracovat na jeho sebevědomí, protože to v jeho případě asi nebude největší. To samé platí u Michaila Mudryka.

Trenér Chelsea Mauricio Pochettino sice mluví o tom, že by potřeboval další hráče, ale nevím, kam ty stávající bude dávat. Klub jich má pod smlouvou hrozně moc, navíc jim teď dává dlouhodobé kontrakty, čemuž ze strany Chelsea úplně nerozumím. Ale těm klukům se ani nedivím, že je vezmou, když dostanou takové podmínky. Klidně pak budou rok dělat náhradníka.

Pokud bude Pochettino někoho kupovat, měl by to být podle mě střelec. Když nad tím ale přemýšlím, nemyslím si, že do Chelsea bude chtít nějaký světový top útočník přijít. Chelsea je dvanáctá, není v pohárech a reálně o ně momentálně ani nehraje, tak co může těm hráčům nabídnout? Jedině peníze. Hodně peněz. Ale i tak si myslím, že to hledání bude složité.

Naopak Everton poté, co mu asociace vzala deset bodů, válí, vyhrál poslední tři zápasy. Podle mě je ten odpočet zdravě naštval a nabudil. Tým je nažhavený, dravý, dává góly a hlavně neinkasuje. Minus deset bodů je nepříjemná rána, ale zvládají to. Možná i proto, že mají velkou podporu veřejnosti. Už vyskočili ze zóny sestupu a věřím, že budou takhle pokračovat. Těší mě to, Everton je klub, který do Premier League patří, navíc staví i nový stadion. Byla by velká škoda, kdyby ho měli křtít v Championship.

Manchester United prohrál 0:3 s Bournemouthem. United vůbec nebyli schopní zareagovat na taktiku soupeře, který poctivě bránil a sázel na protiútoky. Bournemouthu vyšel plán dokonale. Jediný, kdo zkusil něco z Manchesteru vymyslet, byl Bruno Fernandes. Jediný se snažil se zápasem něco udělat, jinak nikdo. V Manchesteru United není žádný kreativní hráč, který by přinesl myšlenku, překvapivé řešení, něco navíc. Někdo jako Tomáš Rosický nebo Martin Ödegaard.

Marcus Rashford byl na lavičce a šel na hřiště až za stavu 0:3 na posledních deset minut. Formu nemá, neříkám, že by to vytrhnul, ale pořád bych čekal, že se trenér Erik ten Hag zkusí vrhnout do útoku a udělá nějaké změny. A Rashford se nabízel. Druhý poločas byl v podání United hrozivý, nebylo tam vůbec nic.

Ale stejně jako v případě Moyese si nemyslím, že by Ten Hagova pozice byla nějakým tématem. Do konce roku bude ještě několik zápasů, je to důležité období. Kdyby ho Manchester nezvládl, řešilo by se to hodně. Teď na to ale podle mě není úplně prostor.

Ostatně hodně týmů má výkyvy, podívejme se na Manchester City, který teď sice vyhrál, ale utkání na Lutonu otáčel a předtím byl čtyři zápasy bez výhry. Nahoře se drží Aston Villa, netroufám si říct, jestli má na titul. Ale známe tažení Leicesteru, který ovládl Premier League v sezoně 2015/2016. Aston Villa může být černý kůň. Hodně napoví nejbližší zápasy, do konce roku hraje v Brentfordu, se Sheffieldem United, na Manchesteru United a doma s Burnley. Má velkou šanci potvrdit pozici nahoře, pokud tenhle program zvládne a získá třeba deset bodů, což je podle mě reálné, může to být hodně zajímavé.

