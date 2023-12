MADE IN ENGLAND: Rozzuřeného Haalanda chápu. Pocta pro Součka. Coufalovi ve West Hamu věří

„Zápas mezi Manchesterem City a Tottenhamem, který skončil remízou 3:3, měl všechno i se sporným momentem na konci. City byli lepší, vytvořili si víc šancí a měli zápas dotáhnout do vítězného konce. Tottenham byl stoprocentně úspěšný a proměnil prakticky všechny šance, které měl. Naopak City spoustu příležitostí nevyužili.

Spornému momentu na konci utkání vůbec nerozumím. Erling Haaland byl faulovaný, ale rychle se zvedl a hrál dál. Rozhodčí Simon Hooper nechával výhodu, a když viděl, že Jack Grealish běží sám na bránu, pískl do píšťalky a akci zastavil. Nechápu, proč to udělal. Rozhodčí jsou tu v Anglii hrozně propíraní a tímhle rozhodnutím se vše proti nim zase jen přiživí.

A příčina naštvání? Situace z 94. minuty utkání. 📺 pic.twitter.com/7XQN4mLT2y — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 4, 2023

Fakt nevím, co si o tom mám myslet. akorát to zavdává nejrůznějším spekulacím. Byl to zářez. Haalandovi se nedivím, že byl rozpálený do ruda. Já bych se v jeho situaci asi zachoval podobně. Takhle rozčíleného jsem ho ještě neviděl. Haaland na mě působí jako klidný člověk, moc se nerozčiluje. Vybavuji si, že snad jednou bránil spoluhráče, jinak nic. Ale v tomhle případě ho chápu.

Pep Guardiola after Tottenham's equaliser 🤣 pic.twitter.com/LtcyIFpcus — GOAL (@goal) December 3, 2023

Trenér City Pep Guardiola to v sobě dusil, ale zápasy vždy hodně prožívá. Viděl jsem fotku po gólu na 3:3, kdy se stavěl na hlavu, dělal kotrmelec nebo nevím, co přesně to bylo. Ale je to skvělé, emoce k fotbalu patří a je super, když je vidíme i u jednoho z nejlepších trenérů na světě.

Někteří experti v Anglii poukazují na to, že City jsou v obraně lehkovážní. S tím souhlasím, dostávají laciné góly. Přijde mi, že spoléhají na to, že i když dostanou dva nebo tři góly, jsou schopní čtyři dát. Ale to se jim nepovede každý zápas, Haaland nebude dávat pokaždé dva góly. Měli by se trochu zkonsolidovat a obraně se víc věnovat.

Pro Tomáše Součka je obrovskou poctou, že vedl o víkendu West Ham proti Crystal Palace (1:1) jako kapitán. Už když odcházel v létě Declan Rice, hovořilo se o tom, že by tuhle funkci mohl mít. Patří mezi zástupce, což už samo o sobě něco znamená. Všichni na něj nahlížejí jinak, vybudoval si nějakou pozici, jde o vyústění celé jeho práce. Je kapitánem národního týmu a ve West Hamu mu taky věří. V klubu už je dlouho, fanoušci ho mají rádi. Věřme, že bude ve svých výkonech pokračovat a že formu bude gradovat na mistrovství Evropy.

Předtím se i s reprezentací trefil pětkrát po sobě. Když dáváte góly, roste každému sebevědomí. Člověk si věří, nebojí se udělat něco navíc, nemá strach, že třeba zkazí přihrávku. To přesně Tomáš potřebuje. Myslím, že sebevědomí měl vždy zdravé, ani slabší období ho nesrazilo. Je mentálně silný. Každému pomůže, když se vyhrává a když je stěžejní postavou, jako je teď on. Platí to pro národák i West Ham.

Vladimír Coufal a jeho pátá asistence v sezoně. 🅰️



Střelcem gólu Mohammed Kudus ⚒️.#WHUCRY - 1:0 pic.twitter.com/e4obT9Us34 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 3, 2023

Vidět byl také Vladimír Coufal, který proti Crystal Palace zaznamenal pátou asistenci v sezoně. I jemu tohle dodává sebevědomí, trenér ví, co od něj může očekávat. Poslední asistence byla zase výborná, přesně věděl o nabíhajícím Mohammedu Kudusovi. Vláďa je v těchto pozicích často a rád, není líný na krok, pořád si nabíhá. Je ve správný čas na správném místě.

Když má během zápasu několik centrů nebo přihrávek do vápna, je větší pravděpodobnost, že nějaký gól připraví. A to on dělá. I proto má dobrou pozici ve West Hamu. Když ho pozoruji, nepochybuji o tom, že další asistence bude přidávat. Spoluhráči mu věří, vědí, jakou má kvalitu a že bude tam, kde má být. Fyzicky je na tom dobře.

Liverpool otočil zápas s Fulhamem, dával krásné góly. Hlavně první tři branky byly neskutečné. Byla radost se na to koukat, ti borci to trefovali fantasticky. Celkově to byl skvělý zápas a reklama na Premier League. Bavíme se o skvělých gólech, obratech, a ne o rozhodčích. Tak to má být.

Jak trefně poznamenal Martin Minha: „Další aspirant na gól sezony!“ 🚀😍



Úchvatná raketa z kopačky Alexise Mac Alistera. 😮#LIVFUL - 2:1 pic.twitter.com/ivFuY7MiKJ — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 3, 2023